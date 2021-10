República Dominicana en nivel tres de alerta por COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) vuelven a incluir a la República Dominicana en la lista de países con altos niveles de contagio del virus de la COVID-19.

Este martes, los CDC informaron que el país está en el nivel tres, con lo que advierten que hay un “alto nivel de COVID-19 en República Dominicana”.

“Debido a la situación actual en la República Dominicana, todos los viajeros pueden estar en riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19”.

Asimismo recomendaron a los viajeros, principalmente a los no vacunados, no ingresar al país de no ser necesario; hicieron una lista de recomendaciones a tomar en cuenta en caso de visitar el país.

“Los viajeros no vacunados deben evitar los viajes no esenciales a la República Dominicana”.

También piden a los viajeros acatar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud dominicanas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19. Así como el uso de mascarilla y “mantenerse a seis pies de distancia de los demás”.

Destacan que "los viajeros completamente vacunados tienen menos probabilidades de contraer y transmitir COVID-19. Sin embargo, los viajes internacionales presentan riesgos adicionales, e incluso los viajeros completamente vacunados pueden tener un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar algunas variantes de COVID-19".

Coronavirus en República Dominicana

El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 649 nuevos casos de coronavirus y cuatros defunciones notificadas en las últimas 24 horas.

De esos 649 nuevos casos, 63 corresponden a mujeres embarazadas.

Por lo que el número de muertes por la pandemia en República Dominicana se eleva a 4,114.

Con los nuevos casos reportados, ya suman 377,385 los contagiados por coronavirus en el país, de los cuales 367,642 se han recuperado y 5,629 están activos.