Ray Guevara afirma TC ha realizado un ejercicio responsable de independencia

Nueva York, EEUU.- El magistrado presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, afirmó en la XXVIII Edición del World Law Congress que se realiza en la ciudad de Nueva York, que esta alta corte ha realizado un ejercicio responsable de independencia. Esto gracias al esfuerzo y sentido de responsabilidad de los jueces que hasta ahora lo han conformado.

Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El Tribunal Constitucional no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales. Tampoco de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional.

Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC).