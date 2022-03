Pulpos eléctricos: expediente tendría tentáculos internacionales

Santo Domingo, R.D.-El expediente de corrupción que involucraría a ex funcionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estales (CDEEE) y de las empresas distribuidoras de energía ya estaría listo en la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Las acusaciones estarían contenidas en la querella que elevó el Estado, a través del Consejo de Administración de la CDEEE. Esta incluye a las empresas distribuidoras del Este, del Norte y del Sur.

Según la querella, más de 20 mil millones de pesos fueron a parar a los bolsillos de la pareja de hermanos Maxi Gerardo y Alexander Montilla Sierra, y de Alexis Medina, cuñados y hermano del expresidente Danilo Medina, respectivamente.

Los gigantes asiáticos se convirtieron en los principales proveedores del sector eléctrico. A ellos se les pagó con presupuesto del Estado, con préstamos de organismo internacionales y con donaciones de la Unión Europea.

La Unión Europea, a través de la Oficina Europea de Lucha contra Fraude (OLAF), ahora pide una investigación del destino de esas donaciones.

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes mostró que los Montillas Sierras formaron un complejo entramado societario en el que utilizaron diversas empresas registradas a su nombre.

“La evidencia demostró inmediatamente que el señor Maxi Montilla tenía un trato preferencial. Por eso yo he dicho que bastaría olvidarse de que es cuñado de Danilo Medina, porque las evidencias son abrumadoras por sí mismas”, expresó Miguel Valerio, abogado de las empresas distribuidoras de energía.

Maxi Gerardo Montilla Sierra utilizaba al menos nueve empresas para comprar a las EDES, que eran recurrentemente adjudicadas en las instituciones del sector eléctrico:

Electrocable Aluconsa, Importadora Eaglerise, NSD Importaciones Diversas, TLC Negocios Globales, Transformadores Solomon, y Watmax Lighting MG Electrocable Dominicana Distribuidora de Materiales Eléctricos EEE Herrajes Eléctrico RCP

Por otro lado, Alexander Montilla Sierra figuraba como propietario de al menos tres empresas beneficiarias de contrataciones millonarias en las empresas eléctricas del Estado.

Faramont Constructora Distribuidora Mesino y Constructora Faden

Asimismo, a través de esas empresas y otros más, los Montillas Sierras durante los ocho años de mandatos de su cuñado Danilo Medina traían de China desde el interruptor inicial hasta el medidor final para venderlos a las EDEs.

Los hermanos de Cándida Montilla pudieron hacerse de contratos millonarios, debido a que los tentáculos llegaban hasta la cabeza de las distribuidoras de energía.

Una muestra es que el exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, Luis Ernesto de León, esposo de Carmen Magalys Medina, por lo tanto concuñado de Maxy y Alexander Montilla Sierra.

Entramado que favorecia a los Montillas Sierra

En la CDEEE, los Montillas Sierras tenían a su hermana, Rosanna Montilla Espinal, directora de Servicios Financieros de la CDEEE, también está implicada en la Operación Antipulpo. Ella les adjudico de forma directa a las empresas de Maxy Montilla más de 887 millones de pesos.

Esos fondos incluían préstamos internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, y donaciones de la Unión Europea, quien ahora pide respuesta.

Miguel Valerio, abogado de las EDES, explica que las evidencias muestran que el consejo de administración parecía trabajar para Maxi Montilla, el Comité de Compras por igual, y que el mecanismo era lineal en las tres EDES.

De acuerdo con la querella presentada al PEPCA, esta situación fue denunciada por empresas como Consorcio Semona II, FCC Industrial E Infraestructuras Energeticas.

Además, Consorcio Apca Elecven Elecdor, Soluciones Energeticas Tirso Selman y Korea Power Corporation (Kepco).

De acuerdo con la querella realizadas por las EDES unas de las actuaciones delictivas cometidas en EDENORTE, por parte de Julio César Correa y Maxy Gerardo Montilla, consistía en la utilización de las disposiciones del artículo 103 de la Ley 125-01.

Esa disposición establecen la posibilidad que tienen los clientes o usuarios para suscribir contratos de financiamientos de proyectos llamados “Aporte de Financiamiento Reembolsable”.

Esto permitió otorgar de grado a grado y sin licitación a las empresas de Montilla Sierra más de 1,360 millones 800 mil 543 pesos, sin realizar el procedimiento de contratación pública.

“La ley 125-01 no estaba hecha para que proveedores realizaran proyectos que las EDES no pueden y evidentemente hay 25 millones de dólares más que llamaron la atención. Esa evidencia, ahí no había ni una hermana ni un cuñado, era totalmente escandalosa, fue de grado a grado, fue vulgar”, indicó el abogado de las EDES.

Quienes figuran en la querella

Alexis Medina, hermano de Danilo Medina, señalado como alguien que utilizó la influencia que ostentaba sobre funcionarios para colocar testaferros dentro de Edeeste.

Rubén Jiménez Bichara, de acuerdo con la querella, durante su gestión en la CDEEE se benefició “mediante la estafa, la extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios, con contratos suscritos con las tres empresas distribuidoras de electricidad por más de 3,000 MM de pesos proveniente de financiamientos.

Luis Ernesto de León Núñez, cuñado de Danilo Medina, quien se desempeñó como administrador de Edeeste, utilizó esa plataforma para adjudicar de manera fraudulenta unos 132 procesos de compra que ronda los 3,800 millones de pesos.

Además, Wacal Vernavel Méndez Pineda es acusado de prestar su nombre para tratar de disimular las supuestas actividades fraudulentas de Alexis Medina.

De igual manera, Messin Elías Márquez Sarraff es señalado como un testaferro de Alexis Medina, y de la pareja de hermano Maxy y Alexander Montilla Sierra.

Julián Esteban Suriel es señalado como un testaferro de Alexi Medina, fue uno de los que participaban directamente a través de sus empresas o de testaferros físicos y jurídicos. Participó en todas las licitaciones de Edeeste, sin importar las especificaciones o naturaleza de las mismas, cumpliendo así su rol dentro del entramado.

Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, ambos nombrados en la querella. La pareja de esposos fueron acusados de pertenecer a este presunto entramado y de beneficiarse de numerosos contratos estatales, obtenidos de manera fraudulenta.

Ex director del FONPER también vinculados en caso eléctrico

Al exdirector del FONPER, Fernando de la Rosa Rosa, implicado en la operación Antipulpo, se le viene a complicar la situación. El FONPER transfería 25 millones de pesos mensuales a la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS).

De esos recursos, que eran coordinados por Rosa Rosa y Carmen Magalis Medina, Vicepresidenta del FONPER, Alexander Montilla Sierra recibió más de mil millones de pesos en contratos.

