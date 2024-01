Proyecto de incorporación de chip en cédulas de identidad se gestaba desde el 2014

Santo Domingo, RD.- El proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral en el país iniciará el 26 de octubre de 2024, según anunció la Junta Central Electoral (JCE). La nueva cédula incorporará un chip y otras medidas de seguridad avanzadas para abordar las deficiencias del documento actual.

Dicho proyecto, fue propuesto desde el año 2014.

Recordemos que, el 20 de enero de 2014, el pleno de la JCE presentó a los partidos y agrupaciones políticas del país la propuesta del formato de la nueva cédula de identidad y electoral, el cual cuenta con 23 elementos de seguridad para evitar falsificaciones, la cual tenía pautada su expedición durante los primeros meses de dicho año.

En el marco de la vista pública presidida por el doctor Roberto Rosario Márquez, quien para esa fecha fungía como presidente de la JCE, este aclaró que los equipos aprobados para imprimir el nuevo documento sí tenían la capacidad para imprimir un documento inteligente, de alta tecnología y confiable. También, con capacidad para incorporar un chip, visible o no, con los datos que se determine.



En esa época, Rosario Márquez explicó que, en la primera etapa, no favorecía la inclusión del chip en la nueva cédula de identidad. Esto, por entender que en hacerlo sería un gasto y no una inversión, ya que en la República Dominicana «no hay plataforma tecnológica para tener chip, porque no hay equipos para leer esa información. Un chip no es un lujo, no es un capricho. Es un elemento que ahora no sirve para nada porque no hay estructura tecnológica generalizada».

Instan a otras instituciones hacer uso de un chip

En ese momento, detalló el magistrado Rosario que no solo la JCE debería estar en condiciones de poner un chip, sino que las demás instituciones debían tener capacidad de lectura como los bancos y el sistema judicial. También, el gobierno central, situación que no ocurría en esa época. No obstante, aseguró que si los partidos políticos consideran que es necesario la inclusión de un chip en el nuevo documento, la JCE no tendría ningún inconveniente en aplicarlo.

En el encuentro, los delegados de los partidos políticos reconocieron la necesidad de dotar a los ciudadanos de un nuevo documento de identidad y electoral. Esto, al tiempo que solicitaron a la JCE la realización de un encuentro con los observadores técnicos de los partidos. Asimismo, con los funcionarios electorales involucrados en el proceso de la nueva cédula, lo cual resultó acogido por el doctor Rosario Márquez.

Además, se hicieron demostraciones de cómo algunos de los elementos de seguridad de la nueva cédula son visibles de manera normal. También, otros mediante instrumentos mecánicos, especializados y forenses.



Respecto a la propuesta, los representantes de los 26 partidos. También, los movimientos políticos convocados, estos hicieron preguntas y sugerencias, las cuales resultaron respondidas por los funcionarios actuantes. De igual modo, por el Presidente de la JCE. Los representantes de los medios de comunicación también estuvieron presentes en la audiencia pública citada.