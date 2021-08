Productores negados a que sus cerdos sean sacrificados truenan contra el Gobierno

Piden que solo sean sacrificados los cerdos infectados por la fiebre porcina africana

Montecristi, RD.- Productores de cerdos de la línea noroeste lanzaron fuertes críticas y cuestionamientos contra la Comisión Oficial para el Control y Erradicación de Brotes de la Peste Porcina Africana, que designó el Gobierno para sacrificar todos los porcinos en las provincias afectadas con la enfermedad.

En varios videos remitidos a nuestro número de WhatsApp, los comerciantes se quejaron de que se decida matar a todos los cerdos sin antes implementar un plan de examen y evaluación de los porcinos que permita determinar en cuáles granjas existe o no la enfermedad, ya que muchos de ellos han cumplido con los protocolos de inocuidad.

En este sentido, proponen que las autoridades cierren los municipios infectados y solo sacrifiquen los cerdos afectados por la fiebre porcina africana, en razón de que el Gobierno no tiene dinero para resarcirlos. Se quejaron de que se ha dicho que pagarán al precio actual del mercado los cerdos que sean sacrificados, pero hasta el momento desconocen el método que será implementado para cobrar su dinero.

“Ahorita sacrifican esos cerdos y para usted cobrar eso pasará mucho tiempo; quién no sabe que el Presidente no tiene recursos ni siquiera para pagar las prestaciones laborales a las personas que han sido desvinculadas, pero también quién no sabe que de los que están trabajando hay mucho que hace meses no cobran, porque no hay dinero, y también se está haciendo préstamos para comprar las vacunas. Es una carga para el Presidente, cerremos el municipio y sacrifiquemos los cerdos que tienen problemas”, dijo uno de los productores.

Indignados por la situación, hicieron un llamado al senador de la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, para que acuda en su defensa, ya que, según dicen, los ministros del Gobierno les han dado la espalda.

‘Después que se lleven esos cerdos y le ponen un precio al azar, a quién se lo vamos a cobrar, no sé cuál es el método que existe, a gente que usted los llama y no le cogen el teléfono, aunque andábamos juntos en política, nos abrasábamos, éramos hermanos, votamos por ellos y ahora que están en los cargos ni te conocen”, expresó uno ganadero de Montecristi, con lentes oscuros puestos para que no lo vean llorar de rabia e impotencia.

Otro productor expresó que no ve la necesidad de sacrificar una granja que ha cumplido con todos los parámetros de bioseguridad nacional, por lo que considera que el Gobierno debe buscar un consenso con los productores de Montecristi organizados, tras señalar que “cuando se sacrifica un cerdo no es al animal que se llevan, sino la vida del productor”.

“Quieren venir a los hijos de machepa, no van a las grandes granjas, yo estoy dispuesto que vengan y hagan los análisis y si la granja tiene algún problema de bioseguridad nacional, pues que lo sacrifique, pero no es justo que uno haya botado el lomo en estructura, porque usted erradicar un animal que uno lleva años implementándole genética para mejorarlo y sacrificarlo en un año, no es un animal que se está matando, es la vida del productor”, argumentó, señalando que las autoridades en ningún momento han buscado un consenso con los productores.

