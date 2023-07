Procuraduría incinera otros 58 kilogramos de drogas 

Santo Domingo, RD.- La Procuraduría General de la República (PGR) incineró otros 58 kilogramos de diferentes sustancias narcóticas, en un acto realizado en el recinto del Ejército de República Dominicana (ERD), en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Esto, en continuación con las acciones contra el tráfico de drogas en el país.

En el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con los detalles, indica que fueron incinerados en total 58.193 kilogramos de diferentes drogas. También, 1.253 kilogramos de otras sustancias que en los análisis se determinó que no correspondían a drogas.

Con esta nueva incineración, ascienden a 16,816.626 kilogramos, los narcóticos incinerados por el Inacif en lo que va de este año 2023. Estos, previamente fueron ocupados por fiscales del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Así como de otros órganos de seguridad, como parte de las acciones del plan contra el tráfico de drogas implementado a nivel nacional.

Informe Inacif para Procuraduría

En su informe, el Inacif detalla que fueron incinerados 44.362 kilogramos de marihuana. Lo que representan el 76.23%. Tambien, 12.585 kilogramos de cocaína, con 21.63%. Así como 1.111 kilogramos de crack, que equivalen al 1.9085%.

Igualmente, de éxtasis 66 gramos, para un 0.1130%, de hachís 64 gramos, con un 0.1108%. Y de fentanilo cuatro gramos, equivalentes al 0.0068%. Además de un gramo 510 miligramos de heroína, con un 0.0026%.

En el acto participaron representantes de las referidas instituciones y de otros órganos.

Formaban parte de 593 casos

Sobre los narcóticos incinerados, el Inacif explica que formaban parte de 593 casos, siendo ocupados la mayoría en sectores de Santo Domingo con 23,675.024 kilogramos. Seguido de Barahona con 12,029.393 kilogramos. Y el Distrito Nacional con 5,488.848 kilogramos.

También, en San Cristóbal, Puerto Plata, La Vega, La Altagracia, Peravia, San Juan y Monseñor Nouel. Así como en Santiago, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Montecristi, San José de Ocoa, Espaillat, Samaná, Valverde, Dajabón, El Seibo, Bahoruco, La Romana, Independencia, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez.

La PGR destacó que las drogas fueron incineradas de conformidad con las disposiciones de los artículos No. 33 y 92, de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, y el artículo 26, acápite 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11. Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.