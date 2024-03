Primer ministro interino de Haití podría asistir a reunión del BID en Punta Cana este jueves

Michel Patrick Boisvert, ministro de Finanzas de Haití que actualmente, ante la ausencia de Ariel Henry, se desempeña como primer ministro interino, podría participar este jueves en el encuentro que realizara el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Punta Cana.

Aunque no se ha confirmado que el funcionario haitiano ya esté en República Dominicana o a qué hora llegaría, su nombre aparece en la agenda del encuentro denominado The IDB and Haití (El BID y Haití), en el que se hablaría sobre proyectos, crecimiento y desarrollo de su país.

También participaría el presidente dominicano Luis Abinader, quien estaba convocado para el sábado; sin embargo, el departamento de prensa de la presidencia informó que él participara el jueves.

Será una reunión privada a realizarse de 4:00 a 5:00 de la tarde en el Centro de Convenciones del Barceló Bávaro, en Punta Cana, sin acceso a la prensa.

Las Reuniones Anuales 2024 de las Asambleas de Gobernadores del BID y del BID Invest se celebran en Punta Cana, del 6 al 10 de marzo, con la presencia de las delegaciones de los 48 países miembros del organismo multilateral, luego de más de 30 años que no se realizaban en suelo dominicano.

Vicepresidenta en Asambleas del BID

En su discurso de apertura de los seminarios de las Reuniones Anuales 2024 de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó este miércoles que la República Dominicana y la región del Caribe están listos para desempeñar un papel más protagónico en el actual contexto económico y fortalecer los vínculos que propicien la inversión en materia de cadena de suministros, en la diversificación de los mercados de exportación y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La vicemandataria explicó que, en este momento, la región concentra además múltiples oportunidades en términos de transición energética, creación de empleos, cambio climático, seguridad alimentaria y preservación de la biodiversidad, temas que serán abordados en el encuentro.

Invitó a aprovechar los diálogos y debates para procurar soluciones novedosas y sostenibles que beneficien a la población de América Latina y el Caribe.

En el acto de apertura estuvo también presidido por Ilan Goldfajn, presidente del Grupo BID y Katharina Falkner-Olmedo, representante del BID en el país, entre otras autoridades.