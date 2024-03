Roque Espaillat sustituye a Ramfis Trujillo como candidato presidencial del PED

SANTO DOMINGO, RD.-El Presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo dejó a un lado sus aspiraciones presidenciales, cediendo la candidatura presidencial que le había sido otorgada por el partido, al Dr. Roque Espaillat, coronando así el binomio oficial del PED para los comicios de mayo del año en curso.



Al responder a los cuestionamientos sobre su candidatura presidencial y los motivos que provocaron su sorpresiva decisión, el líder político enfatizó su plena confianza en que su derecho a ser candidato presidencial quedará certificado por medio de los procesos jurídicos que encabeza su equipo de abogados este año, pero reseñando que el difícil momento que vive el país exige una respuesta firme y una demostración de total desprendimiento de los intereses personales a favor del beneficio colectivo de la Patria y el pueblo dominicano.



“La clase política del país me tiene miedo, eso está claro, han hecho todo lo posible para bloquear mi candidatura; yo estoy consciente de que mis derechos están siendo violentados de una forma vulgar por los viejos políticos, porque de ser por mi estarían todos los corruptos presos. Sin embargo, el verdadero crimen sería dejar el país a la intemperie, sin opciones, relegados a votar por los mismos inmorales que nos han gobernado hace demasiado tiempo, dígase PLD, PRD, FUPU y PRM; todos son más de lo mismo, y el pueblo ya se hartó. No lamento para nada mi decisión, todo lo contrario, me llena de orgullo que hoy contamos con una boleta presidencial a la par con las expectativas del pueblo y las necesidades del país, y yo tengo el privilegio de formar parte de este extraordinario e histórico triunvirato,” precisó.