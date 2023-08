Renuncia Junior Santos al PRD

Santo Domingo, R.D-El ex secretario general del partido revolucionario dominicano Junior Santos, renunció de manera irrevocable a su militancia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Considera que el presidente del partido violenta de manera reiterada los estatutos internos.

Santos argumentó que Miguel Vargas quiere imponer su criterio, dando un carácter de empresa a la organización política.

El ex alcalde del municipio Los Alcarrizos mostró su rechazo total a la integración del PRD a un bloque opositor. Asegura que el ex presidente Leonel Fernández ha sido el principal causante de la debacle de la organización política.

En este sentido, Junior Santos dijo que “entendíamos que debíamos promover la construcción de una agenda y un liderazgo colectivo. Esto, para que rompiera la inercia, y recuperáramos la fe y la esperanza de la militancia de nuestro Partido Revolucionario Dominicano”.

Asimismo, dijo que los aspirantes a posiciones electivas del PRD debían ser los protagonistas de las discusiones para la aprobación de los procesos de alianzas en los diferentes niveles de elección.

“Hoy nueva vez el presidente del PRD, ingeniero Miguel Vargas, impone su manejo vertical y autoritario en la dirección del partido, al desconocer los organismos. Y el derecho legítimo de un conjunto de compañeros aspirantes a candidaturas diversas que en toda la geografía nacional venían desde hace más de dos años desarrollando un trabajo político orientado al próximo torneo electoral del 2024. Siendo dejados de lado y desvalorados al no consultarles, ni darle participación en la decisión de articular un proceso de alianza”

Insistió en que la alianza con los partidos de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo “no ha sido presentada, ni evaluada, ni discutida en ninguna instancia de los organismos del PRD. Situación que entiende profundiza la visión antidemocrática, poco transparente y alejado de la institucionalidad en el manejo de los temas del Partido”.

Comunicación in extensa de la renuncia de Junior Santos al PRD

El pasado 21 de mayo en representación de un segmento importante de la dirigencia y militancia del partido Revolucionario Dominicano, participamos en la XXXVIII Convención Nacional Ordinaria José Francisco Pena Gómez, motivados por la necesidad de que el PRD se orientara bajo una nueva lógica de actuación política en la que se recuperara el adecuado funcionamiento de los organismos. La discusión abierta y horizontal de los temas del partido, y el acercamiento con los territorios y sectores sociales dominicanos.

En este sentido, entendíamos que debíamos promover la construcción de una agenda y un liderazgo colectivo que rompiera la inercia. Y recuperáramos la fe y la esperanza de la militancia de nuestro Partido Revolucionario Dominicano.

También entendíamos, que nuestros aspirantes a posiciones electivas debían ser los protagonistas de las discusiones para la aprobación de los procesos de alianzas en los diferentes niveles de elección.

Hoy nueva vez el presidente del PRD, Ing. Miguel Vargas, impone su manejo vertical y autoritario en la dirección del partido. Al desconocer los organismos y el derecho legítimo de un conjunto de compañeros aspirantes a candidaturas diversas que en toda la geografía nacional venían desde hace más de dos años desarrollando un trabajo político orientado al próximo torneo electoral del 2024, siendo dejados de lado y desvalorados al no consultarles, ni darle participación en la decisión de articular un proceso de alianza.

Violación estatutos del PRD

El pasado 21 de agosto, el Presidente del PRD anunció un acuerdo de alianza con dos partidos que no ha sido presentada, ni evaluada, ni discutida en ninguna instancia de los organismos del PRD, profundizando la visión antidemocrática, poco transparente y alejado de la institucionalidad en el manejo de los temas del Partido, que se expresa en la usurpación de funciones específicas de los organismos al violar varios artículos del Estatuto General, los cuales citamos:

“ART. 17. La organización del Partido se fundamenta en la dirección colegiada.

ART. 18. La dirección colegiada implica, previa discusión en los organismos competentes, la adopción de todas las decisiones por mayoría de votos…

ART. 19. La soberanía del Partido reside en su militancia y se ejerce a través de sus organismos.

ARTÍCULO 23. Son atribuciones de la Convención Nacional: F. Decidir sobre la participación del Partido en Fusiones, Alianzas, coaliciones y otras formas de asociación con otras organizaciones políticas que les sean sometidas por la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional y que conlleven fines electorales”.

La Comisión Política no se ha reunido, no ha discutido, ni definido nada referente a este proceso de alianza, tampoco la Convención Nacional a cuyo organismo le compete decidir sobre esa cuestionada y oscura alianza. Lo que constituye una decisión con efectos de nulidad absoluta por violar el Estatuto General del PRD. Pero lo peor es que no se conocen los detalles y alcance de la anunciada alianza, como si se tratara de una decisión secreta y unipersonal del presidente del partido.

Desacuerdo con la alianza PLD-FP

En este sentido, manifestamos nuestro disentir en la forma y el fondo de como se ha asumido un acuerdo de alianza. La cual excluye a una gran cantidad de aspirantes en los niveles congresual y municipal, quienes en algunos casos se han enterado a través de terceros.

La falta de transparencia y el manejo dictatorial del presidente del PRD acentúa su deterioro institucional, contribuyendo a reducir a su mínima expresión este histórico instrumento de lucha del pueblo dominicano al irrespetar las legítimas aspiraciones de los compañeros, La resistencia a la discusión y las decisiones colectivas en el partido, acrecentando la desmotivación y desesperanza de la mayoría de los perredeístas que hemos estado preocupados y comprometidos con el relanzamiento de esta organización política.

Renuncia con profunda reflexión

Por todo lo anterior, hemos venido desarrollando una profunda reflexión y jornadas consultivas a nuestros dirigentes en nivel nacional y local, y como resultado de la cual hemos acordado emprender una nueva fase en nuestra carrera política, dada la realidad de un modelo autoritario alejado de la tradición y la esencia de lo que fue la escuela de la democracia, y el legado del Dr. José Francisco Peña Gómez.

Por tanto, anunciamos al país que hemos tomado la libérrima decisión de RENUNCIAR a nuestra condición de dirigentes nacionales y locales del PRD, con efectividad a esta fecha.

Próximamente estaremos informando sobre las decisiones que tomaremos respecto a nuestro accionar político que emprenderemos en lo adelante.

Que viva el Dr. José Francisco Peña Gómez!

29 de agosto del año 2023.