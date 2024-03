PRM juramenta dirigentes de la FP y el BIS en Yamasá

Yamasá, Monte Plata.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), juramentó este sábado a varios dirigentes del partidos Fuerza del Pueblo y del Bloque Institucional Socialdemócrata en Yamasá.

Los juramentados son el ex vicepresidente de la Fuerza del Pueblo en Yamasá, Efigenio Lorenzo, y el ex candidato a regidor, Aniano Morel Tolentino. También el ex encargado de redes de la FP, Welinton Nivar, el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Herminio Bautista. Los mismos junto a su equipo político y cientos de personas más pasaron apoyar al presidente Luis Abinader y los candidatos del partido oficialista.

El acto de juramentación estuvo encabezado por el vicepresidente nacional y coordinador ejecutivo del PRM, Eddy Olivares. Además del diputado y candidato a senador Pedro Tineo, y el presidente del PRM en Monte Plata, Víctor Pichardo.

Durante el acto de juramentación, Olivares exhortó a los presentes a trabajar unidos sin descansar, a no dormirse porque la percepción de voto de Luis Abinader sea un 70% en la actualidad y a seguir trabajando para que sea reflejado en las urnas el próximo 19 de mayo.

Mientras, el diputado Pedro Tineo manifestó que esta es una de las juramentaciones que llevará a cabo el PRM en la provincia de Monte Plata.

De su lado, Víctor Pichardo afirmó que a nivel nacional una avalancha de dirigentes de partidos de posición están pasando al PRM, donde, el presidente Luis Abinader cuenta con más de 64% en la valoración del electorado, lo que significa que las fuerzas vivas están apoyando las ejecutorias del primer mandatario de la República.

Este acto de juramentación se realizó en el restaurante Henry Tropical, en el municipio de Yamasá, donde asistieron otros dirigentes políticos del partido de Gobierno.

Por Genara Sánchez