Partido Patria Libre presenta candidatos congresuales y municipales

Santo Domingo, RD.-El Partido Patria Libre presentó su primer grupo de candidatos congresuales y municipales para gran partes del territorio nacional con miras a participar en las elecciones de febrero y mayo del año 2024.

La organización informó que se trata de 15 candidatos incluido la candidatura congresual de su presidente Fernando Abreu, quien va como diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional.

Utilizando la boleta electoral de GENS, como su partido aliado mediante pacto, Patria Libre presentó los siguientes 15 candidatos por diversas partes del territorio nacional. Entre ellos, Vianmarie Santana Polanco, candidata a Regidora por la circunscripción no. 1 del Distrito Nacional;

Laura Llaverías Troncoso, segunda candidata a Regidora por la circunscripción no. 1 del Distrito Nacional; George David Garcia, candidato a Diputado por la circunscripción no. 2 del Distrito Nacional.

Además, José Galán, candidato a Regidor por la circunscripción no. 2 del Distrito Nacional; Eduardo Gavilán Marrero, candidato a Diputado por la circunscripción no. 3 del Distrito Nacional.; Héctor Arias Cuello, candidato a Diputado por la circunscripción no. 4 de la provincia de Santo Domingo, es decir, Santo Domingo Oeste; Gerson Henríquez, candidato a Regidor por el municipio de Los Alcarrizos;

También, Alfonso Pérez Candelario, candidato a Diputado por la circunscripción no. 3 de la provincia de Santiago; Luis Eduardo Ortega, candidato a Regidor por la circunscripción no. 1 del municipio de Santiago de los Caballeros;

Se incluye a Luz De la Cruz, candidata a Diputada por la provincia de San Pedro de Macorís; Bladimir Ramírez, candidato a Regidor por el municipio de La Vega; Carlos Jiménez, candidato a Regidor por el municipio de Higüey; Cesar Cáceres, candidato a Diputado por la provincia de Hato Mayor; Regis Contreras, segundo candidato a Regidor por el municipio de La Vega.

Más datos de la presentación de Patria Libre

En el evento de lanzamiento, contó con la presencia de personalidades y comunicadores como Noelia Hazim, Loren Montalvo, Damaris Patrocinio, Miguel Almánzar quienes son miembros del partido. Y otras personalidades fuera del partido como Roque Espaillat, el comunicador Ariel Lara, el equipo de Faia Media y Carlos Peña quien es el presidente del partido aliado Generación de Servidores (GENS).

Por igual, contó con la participación y discursos de otras personalidades reconocidas como el economista y miembro de la prestigiosa Monte Pelegrin Society Osmel Brito, del comunicador Aneudy Santos y un video de apoyo del politólogo Agustin Laje desde el exterior.

Patria Libre anunció el nacimiento de su partido a final de Marzo 2023, tan solo mes y medio antes fecha de la fecha límite para depositar los requisitos para el reconocimiento de la Junta Central Electoral. Esto, debido a que sabía que era imposible obtenerlo en ese corto tiempo, decidieron iniciar y participar en el presente con miras de lograr para el reconocimiento para el próximo ciclo electoral.

Patria Libre dejó establecido que participará con sus candidatos en las elecciones del 2024 mediante una alianza únicamente congresual y municipal con otro partido pequeño con la condición de que ese partido sea cercano en ideas.