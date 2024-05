Minuto a Minuto | CDN en vivo con Leonel Fernández en Despierta con CDN

Santo Domingo, República Dominicana. – El expresidente Leonel Fernández es uno de los candidatos más experimentados, quien ahora aspira a alcanzar lo que sería su cuarto mandato en el país. Este domingo 19 de mayo, se estará decidiendo en las urnas electorales quién será el próximo presidente de la República Dominicana. De cara a brindarle respuestas a la población, Despierta con CDN trae a los candidatos en un ciclo especial de entrevistas que han sido transmitidas en vivo.

Economía: Tasas de inflación

Leonel Fernández: «El Banco Central es una institución autónoma, por lo que no debería ser parte del debate. Frente a la contracción económica severa del mundo, para reactivar la economía se aplicó una política monetaria expansiva. Luego debe aplicarse una política restrictiva, que es lo que ha hecho el banco, con esto ciertamente la inflación tiende a bajar. La inflación subyacente se mantiene en un 33% eso es un poco más elevado, y vemos cómo la canasta familiar no ha dejado de subir. Por eso entendemos que ha habido un bajo crecimiento, alta inflación y desempleo».

Economía: Soluciones económicas

Leonel Fernández: «El gobierno no llegó a entender cómo abordar la inflación. Pensó que primero la solución era establecer pactos con supermercados y colmados, para que no subieran los precios. Ya luego se promovió la ley de tasa 0, con 67 artículos para regularlos. Con esto solo se perdió el tiempo, esto resultó en que los precios no bajaron, sino que impactaron los sectores agrícolas del país.

En lugar de estas medidas se debió garantizar la facilidad para los productores, promoviendo un incremento de la producción nacional, para incrementar la oferta en el mercado y reducir los precios. Pero el gobierno no lo hizo así».

Reformas sociales

Leonel Fernández: «Estamos planteando un cambio de paradigma, donde no todo se centra en el gobierno. A partir de 1966 se produce una aceleración en el proceso de desarrollo económico de la República Dominicana. El mayor nivel de crecimiento económico ocurrió, pero le faltó un componente que es la inclusión social. Tenemos altos niveles de inequidad social, ahora tenemos que avanzar para lograr un modelo de crecimiento con políticas redistributivas que garanticen la igualdad social.

Debemos pasar a una economía del conocimiento, siendo parte de la inserción global de bienes y servicios que potenciarían la capacidad de la República Dominicana. Seríamos así un país con niveles de ingresos, que permita al Estado invertir en nuevas infraestructuras que conduzcan al país hacia un desarrollo sostenible

El presidente Abinader, ha dicho que si yo abrí un ITLA, él abrió 10. Pero esto no puede ser una medida de crecimiento o mejora educativa. Tenemos que comenzar a hablar de cómo se están desarrollando las habilidad tecnológicas que hoy se necesitan».

Deportes: Crecimiento del sector

Leonel Fernández: «República Dominicana se ha convertida en una potencia en materia deportiva. Cuando ve que más de 100 jugadores de Grandes Ligas son dominicanos, también estamos dominando en otras disciplinas deportivas. Y esto se ha logrado a pesar de que esto ha llegado a ser sin apoyo del sector educativo, algo contrario a lo que vemos en países como Estados Unidos.

Yo creo que el deporte comienza por las escuelas, si utilizamos estos espacios para promover el deporte y formar futuros atletas de alto rendimiento, tendríamos más oportunidades. Respecto a la Mundial de Fútbol Femenino, creo que eso es un orgullo nacional y ahora tenemos el Ingeniero Manuel Estrella, que se ha convertido en el padre del fútbol en la República Dominicana.»

Soluciones a la ciudadanía

Leonel Fernández: «En República Dominicana tenemos una dualidad estructural. Tenemos las tareas inconclusas del pasado y los retos del futuro. Un ejemplo de ellos es el agua potable, hay una alta demanda de la población de agua potable y, aunque los gobiernos han invertido en acueductos, la población ha crecido. Tan solo en el año 1970 éramos 4 millones de habitantes.

Estos son temas que ningún gobierno resuelve, sino que se avanza. Pero esto va a ser en cualquier sociedad, porque el crecimiento es constante y lo mismo pasa con la electricidad. Ciertamente nunca se había visto tanto crecimiento de producción eléctrica, pero tampoco había sido tanto la demanda. Así mismo vemos la vivienda, la alimentación, el alcantarillado, entre otras cosas.

Esto hace que la gobernabilidad sea difícil. Para esto se deben establecer prioridades claras de gobierno y darle fin a las tareas.

¿Qué cambiaría en su manejo del Estado?

Leonel Fernández: «No cabe duda que en el camino del desierto se aprende mucho. Te permite mirar los detalles mejor. Cuando se trata de gobernanza no puede ser nunca el mismo manual, porque la población va cambiando radicalmente. El turismo ha transformado a la República Dominicana y el progreso genera otras necesidades, otras demandas.

El desafió político de la inteligencia artificial

Leonel Fernández: «Habrán ciertamente muchas más noticias falsas, ya se pueden crear personas falsas comunicando una falsa noticia. Al final la Inteligencia Humana siempre será mayor y siempre tendrá las condiciones para ponerle un límite a los resultados de la tecnología. Sin embargo, no deja de tener rasgos positivos de utilidad práctica, que es para eso que está hecho. Por supuesto tendremos que crear sistemas para contraatacar, pero sin caer en un pensamiento cavernícola.

La manipulación, descontextualización y el fake news, son parte de la sociedad actual. Pero existe ahora programas que enseñan a los estudiantes a leer las noticias con ojo crítico, para que se descifren los contenidos significativos de los periódicos y principales medios de comunicación».

¿Por qué ser candidato en el 2024?

Leonel Fernández: «Yo participo en la política no porque tuviese interés en ocupar cargo alguno, lo que no puedo es ser indiferente a lo que ocurre en la República Dominicana. Yo estuve presente cuando se trató de quemar el Mauricio Báez. Soy parte de esa generación que no podía estar al margen de lo que sucedía, ahora quién nos transforma como generación es Juan Bosch.

El cargo siempre me pareció una limitante de no poder ir a donde quiera y cuando quiera. Sin embargo, pronto el balaguerismo histórico comenzó a inclinarse a nuestra candidatura y esto dio inicio a una nueva política. Estábamos frente a un grupo de jóvenes iniciando su carrera política, y la ignorancia es dicha. Todos llegamos con un gran signo de interrogación en las cabezas».

Los ciudadanos preguntan y Leonel Fernández responde

En una ronda especial de preguntas realizadas por los usuarios de redes sociales, el expresidente y candidato Leonel Fernández estuvo respondiendo a las inquietudes de ciudadanos.

Garantías electorales

Leonel Fernández: «Hay que conferir el beneficio de la duda, deseamos que la JCE se convierta en verdaderos árbitros del proceso. Nunca había ocurrido en el país que un candidato se haya traspasado al partido de gobierno y esto pasa por una pérdida del sentido de dignidad, así se pierde la credibilidad y la confianza. La Junta debe prestar atención a todos los factores, para garantizar el equilibrio del sistema político nacional.

Nosotros no utilizamos los programas sociales como se están utilizando en la actualidad. Las tarjeta de solidaridad nunca se dio por pertenecer al partido, estamos hablando de una tarjeta identificada. Contrario a la tarjeta Supérate que no tiene nombre, que ha provocado que muchas personas se presenten con varias tarjetas, usuarios duplicados, tarjetas clonadas. Y esto se utiliza como una ‘politicidad’ del sistema de asistencia social».

Seguridad ciudadana

Leonel Fernández: «Ciertamente la inseguridad ciudadana se ha convertido en un problema y la gente se siente atemorizada hoy en día. La gente ha llegado al extremo de ceder libertad por seguridad. Yo siento que el fracaso de los gobiernos latinoamericanos en seguridad ha sido el narcotráfico. Esto se debe a que pierden de vista el aparato represivo, cárceles, cuerpos de seguridad, entre otros. Nosotros tuvimos un programa que abordaba esto, conocido como «Barrio Seguro» que presentó importantes avances.

Nosotros establecimos lo que era la geografía del crimen, construyendo una base de datos que arroja referencias de los que podrían ser causantes de acciones delictivas. No es lo mismo Elías Piña que San Pedro de Macorís. Ahora con la Inteligencia Artificial o Big Data, podemos tener tecnología predictiva del crimen.

Incluso en el subway de New York hay robots, que predicen el comportamiento y actitudes de las personas, para antecederse al delito. Pero nosotros debemos comenzar por prevenir desde el barrio, tenemos que enviar vigilancia de predicción delictiva.

La profesionalización de la policía es necesaria, no basta con aumentar el salario».