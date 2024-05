Leonel: «El gobierno no llegó a entender cómo abordar la inflación»

SANTO DOMINGO, RD.-El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el gobierno de Luis Abinader no entendió la inflación que afecta a la República Dominicana, por lo que no aplicó las medidas correctas para combatirla.

«El gobierno no llegó a entender cómo abordar la inflación. Pensó que primero la solución era establecer pactos con supermercados y colmados, para que no subieran los precios. Ya luego se promovió la ley de tasa 0, con 67 artículos para regularlos. Con esto solo se perdió el tiempo, esto resultó en que los precios no bajaron, sino que impactaron los sectores agrícolas del país», explicó Fernández a participar en el ciclo especial de entrevistas a los candidatos presidenciales en Despierta con CDN.

El exmandatario afirmó que en lugar de estas medidas se debió garantizar la facilidad para los productores, promoviendo un incremento de la producción nacional, para incrementar la oferta en el mercado y reducir los precios. «Pero el gobierno no lo hizo así», puntualizó.

Tasas de inflación

Leonel Fernández detalló que inflación subyacente se mantiene en un 33% afectando directamente la canasta familiar, provocando un bajo crecimiento y generando desempleo.

«El Banco Central es una institución autónoma, por lo que no debería ser parte del debate. Frente a la contracción económica severa del mundo, para reactivar la economía se aplicó una política monetaria expansiva. Luego debe aplicarse una política restrictiva, que es lo que ha hecho el banco, con esto ciertamente la inflación tiende a bajar. La inflación subyacente se mantiene en un 33% eso es un poco más elevado, y vemos cómo la canasta familiar no ha dejado de subir. Por eso entendemos que ha habido un bajo crecimiento, alta inflación y desempleo».