Luis Henríquez emplaza al gobierno mediante acto de alguacil para que baje precios de combustibles

SANTO DOMINGO.- El Diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Santo Domingo, Luis Henríquez; emplazó mediante acto de alguacil al gobierno que preside Luis Abinader, a través del Ministerio de Industria y Comercio; a que se cumpla con la Constitución y la Ley de Hidrocarburo y se disponga las rebajas en los precios de los combustibles.

Henríquez se presentó al edificio que aloja las instalaciones de Industria y Comercio haciendo entrega de un Acto de Puesta en Mora; vía alguacil, instrumentado por los abogados Iván Alexander Llanes y Jefry Manuel Arias.



“Estamos emplazando al Ministro de Industria y Comercio, a que en un plazo no mayor de 15 días, transparente los precios de los combustibles; al gobierno le fue aprobado en el presupuesto complementario un monto de 40 mil millones de pesos que compensaron los subsidios aplicados y como hemos dicho en distintas ocasiones no se justifica que el gobierno mantenga los precios congelados”; explicó el congresista del Municipio Santo Domingo Este.

Explica que las razones que produjeron el alza de los hidrocarburos ya no existen, “tanto el precio del petróleo WTI de referencia para fijar los precios, como el dólar han experimentado un disminución en sus precios, disminución que el gobierno se niega a transferir a los dominicanos y dominicanas”, adujo.

Reiteró a los periodistas que le entrevistaron que ya las amas de casa no aguantan seguir pagando el gas a 147 pesos, lo que considera un verdadero abuso para los bolsillos de los dominicanos, esto sin dejar de mencionar el efecto que tiene en los precios del transporte, recientemente los transportista en Santiago, anunciaron que no aguantan los altos precios y que de no disponer de rebajas se irían a un paro, pero eso se replica en todo el país con el sector del transporte.

La pasada semana el diputado Luis Henríquez, quien es miembro del Comité Central del PLD, declaró que el Gobierno debía disponer de sustanciales rebajas a los precios de todos los combustibles y que de no hacerlo, iniciaría un proceso legal, tendente a obligar media sentencia el cumplimiento de la Constitución y la Ley de Hidrocarburos.