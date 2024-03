Santo Domingo, RD. – El candidato a senador por la provincia de Santiago por la Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez, resaltó la importancia de mostrar una imagen unificada para una posible segunda vuelta electoral, afirmando que las posibilidades de triunfo son altísimas.

“Desde el gobierno se había dicho que se trataba de una alianza que no era sincera, que los principales líderes políticos no habían hecho acto de presencia en conjunto, refiriéndose fundamentalmente al presidente Leonel y al presidente Danilo Medina, quienes no habían coincidido en un mismo escenario, lo que sugería que esta alianza estaba llamada a fracasar”, expresó durante una entrevista en el programa «Despierta con CDN».

El dirigente aclara que, aunque no habrá una candidatura común debido a los plazos legales vencidos, cada una de las organizaciones que conforman la alianza opositora buscarán movilizar y fidelizar el voto para defenderlo en los colegios electorales.

Demóstenes Martínez: Foto: Yehovanny Corporán

En el caso de sus aspiraciones, dijo que de ganar en la segunda demarcación más importante del país, Demóstenes explicó cómo han establecido una conexión efectiva con Santiago durante más de un año. Detalló que demostró comprensión sobre las preferencias políticas que son cambiantes en la región.

En ese sentido, citó ejemplos históricos donde el pueblo santiaguero ha tomado decisiones políticas inteligentes basadas en perfiles individuales más allá de afiliaciones partidistas.

«Santiago no tiene afinidad con colores políticos ni con partido político; sus intereses definen perfiles, como demostró en el año 2002. Para esto puso como ejemplo, cuando se eligió un síndico del partido reformista. José Enrique ganó la sindicatura, pero del PRD, Víctor Méndez ganó como senador de la provincia. Lo mismo sucedió en 2006, cuando el PLD ganó a pesar de la alianza rosada con el PRD», destacó.

Sobre «hablemos de Santiago»

Resaltó el uso de una plataforma llamada «Hablemos de Santiago» para recopilar opiniones ciudadanas y propuestas para abordar los desafíos locales desde el Congreso Nacional.

Abordó, además, el desencanto electoral en Santiago debido a altos niveles de abstención y falta de integración ciudadana durante las elecciones municipales.

Al ser cuestionado sobre las pasadas elecciones municipales, Demóstenes indicó que el Partido Revolucionario Moderno movilizó a sus seguidores con recursos económicos y motivación. Por ese motivo se alzó con la victoria.

Precisó que los comicios dejaron a la Alianza RD un aprendizaje para mejorar las deficiencias en los procesos electorales, identificarlas y superarlas. Tanto las propias como las externas, para elecciones futuras.

Martínez dijo, que en los comicios de mayo, aspira a aumentar significativamente la participación electoral en Santiago mediante una mayor movilización.