El candidato presidencial del Partido de la Liberación (PLD), Abel Martínez, declaró este domingo que hay reelección cuando se promete y cumple. Y no es el caso con el candidato del PRM y del gobierno.

El líder de la oposición habló ante una multitud de personas que lo esperó en Bayaguana, Monte Plata, donde proclamó como candidato al actual alcalde, Manuel Pantalio.

«¿Ustedes saben por qué Manuel se va a reelegir? Porque promete y cumple. Los casos de reelección ocurren cuando usted promete y cumple. No es el caso del Gobierno», explicó el candidato presidencial.

«Hay un precandidato del PRM, actual presidente del país, que no ha cumplido nada de lo que ha prometido. Con él, la reelección no va, que no se antoje», agregó Abel Martínez.

Señaló Abel Martínez que, por desgracia para el pueblo, todavía quedan 345 días para que la familia dominicana salga del PRM e instale el partido de las Visitas Sorpresa y la tanda extendida, «el partido que devolverá la dignidad al pueblo».

Obras PLD en Monte Plata

En los gobiernos del PLD, se construyeron 46 escuelas, con 648 aulas para 21 mil estudiantes y se invirtieron RD$365 millones en capacitación de 4,500 docentes.

En 13 Visitas Sorpresa, los gobiernos del PLD invirtieron RD$3,504 millones en proyectos productivos y comunitarios. Dejó el partido morado 213,691 tareas de tierra en producción en la provincia Monte Plata.