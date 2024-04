Policías detienen en Moca a dos personas y ocupa cinco pistolas sin documentos

Espaillat.- Como resultado de las labores de inteligencia, desplegadas por agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), resultaron apresados en Moca, provincia Espaillat, dos hombres a los que se ocuparon cinco armas de fuego.

Durante la intervención, a cargo de la Sub-Dirección Regional de Inteligencia (DINTEL), La Vega, y de sus homólogos de Espaillat, apresaron a José Alberto Camacho Díaz, de 42 años, y un taxista, cuya identidad se hace reserva.

La detención se materializó en la calle Primera del sector El Curiel, por cuyo lugar transitaban a bordo del carro marca Daihatsu, gris, placa A992400. Este estaba siendo conducido por el taxista.

En poder de Camacho Díaz se ocupó una mochila. La misma tenía tres estuches de pistolas marca Glock, conteniendo el primero de los estuches la pistola marca Glock, calibre 45 mm, modelo 21, serie No. TUE726, con dos cargadores.

El segundo estuche contenía la pistola marca Glock, calibre 9mm, modelo 48, serie No. BWDW154, con dos cargadores. El tercero la pistola marca Faxon, calibre 9mm, serie No. AAA0018894, con un cargador, las cuales portaban de manera ilegal.

Posteriormente, junto a autoridades del Ministerio Público, se realizó una intervención en la vivienda de Camacho Díaz. Este manifestó que tenía en su residencia otras dos pistolas, las cuales hizo entrega de manera voluntaria.

Las dos armas marcas GLOCK, calibre 9mm, son la modelo 43, serie No. CAZY892, con un cargador. Mientras que la otra, modelo 19C, serie No. AHNT508, con dos cargadores, las cuales no tienen documentos.