Planteles educativos inconclusos se han convertido en alojamiento de decenas de familias

Santo Domingo, RD. – Los planteles educativos en construcción bajo el Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE) se han convertido en barrios, debido al abandono de las obras por parte de las autoridades.

Desde Casa Vieja de Villa Mella, en Santo Domingo Norte, hasta Licey al Medio, en Santiago, el Reporte Especial con Julissa Céspedes visita centros educativos que, tras quedar en el abandono o inconclusos, han sido ocupados por decenas de familias y hasta convertidos en criaderos de animales.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) da cuenta que de las 122 de las 188 escuelas que no están concluidas en Santo Domingo costaría aproximadamente 5 mil millones de pesos. Cabe resaltar que de estas infraestructuras algunas han sido tomadas por ciudadanos como alojamiento.

Uno de los sectores que se ha visto afectado por el abandono de los trabajos de construcción de un centro es el de Casa Vieja de Villa Mella, en Santo Domingo Norte. Allí, luego de incontables luchas exigiendo una escuela básica, todavía no se termina la obra. Esto pese a que la infraestructura, iniciada en 2018, recibió una inversión de más de 27 millones de pesos.

Según declaraciones de Carlos Tati, residente en el plantel, el gobierno deberá reubicarlo a él y a más de una decena de personas que viven ahí.

Nos metimos ahí de refugio porque ya si no quieren hacer la escuela, ¿Qué tenemos que hacer? Coger para dormir y vivir en ella sí o no. Porque no quieren responder. Lo que están ahí van ello a tener que sacarlos y saber para donde lo van a meter, ¿no verdad? Y vamos a luchar para que nos busquen un sitio.

Carlos Manuel Tati, residente en Casa Vieja, Villa Mella, Santo Domingo Norte.