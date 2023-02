Pesqueira dice investigación determinará por qué agentes no socorrieron al adolescente baleado

SANTO DOMINGO, RD. – El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, declaró este martes que se debe esperar los resultados de la investigación que dirige la inspectoría de la institución, para saber por qué los agentes del Departamento de Operaciones Especiales (SWAT) no socorrieron al adolescente que fue baleado por un miembro de la uniformada, durante la celebración del carnaval de Santiago de los Caballeros.

Pesqueira se refirió al caso durante una entrevista por teléfono en el programa Despierta con CDN, en donde fue cuestionado del por qué el oficial superior a cargo de la patrulla no procedió a socorrer al niño herido, a lo que fue enfático en señalar que existe un proceso interno de investigación en cuanto al procedimiento que utilizaron los agentes involucrados.

“Los resultados de esta investigación interna en torno a este suceso determinarán qué ocurrió, por qué no se brindó la asistencia, si ellos se percataron o no de inmediato. Piero, debemos esperar los resultados de la investigación interna que está a cargo de nuestra inspectoría”, insistió el portavoz de la uniformada.

Por otra parte, Pesqueira sostuvo que el incidente no ocurrió en el área de acción del carnaval, aunque aclaró que con esta afirmación no pretende justificar el hecho que calificó como lamentable.

“Esto ocurre en la Avenida Las Carreras, Esq. Mella, vía que se utiliza como desahogo luego de que las comparsas hacen sus demostraciones en el área del Monumento de Santiago”, añadió.

Agentes no estaban custodiando el carnaval

Sin embargo, al cuestionárselo el por qué los agentes del Departamento de Operaciones Especiales estaban en esa área, el vocero de la uniformada respondió que: “Si Pesqueira hubiera estado allí, pudiera dar esa respuesta inmediata, ahora Pesqueira no estaba en la escena. Tengo que esperar la investigación, supuestamente algunos ciudadanos se estaban quejando de una bulla, hay que ver si ciertamente los agentes acudieron en tres ocasiones a pedirle que bajaran la música. Hay un sinnúmero de cosas que Pesqueira no conoce hasta que no concluyan las investigaciones”.

Aclaró que los agentes no estaban custodiando el carnaval, aunque dijo que no puede hacer una afinación de esa naturaleza hasta que no tenga los resultados de la investigación.

Al responder la pregunta de si tomarán acciones contra los demás integrantes de la patrulla por dejar abandonado al adolescente gravemente herido, el vocero de la uniformada recordó que el día de la tragedia fueron apresados todos los miembros de la institución vinculados al hecho y reveló que por el momento hay un proceso de investigación interno para determinar la responsabilidad individual en términos disciplinarios para cada que participaron en el hecho.

En ese sentido, precisó que hay imágenes que soportan cada una de las actuaciones, al señalar que según el manual de procedimiento la inspectoría a cargo de la investigación rendirá un informe final.

Indicó, además, que los interrogatorios iniciaron este lunes encabezados por el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, quien se trasladó a Santiago desde tempranas horas de ayer.

Recordó que Alberto Then se reunió con el fiscal titular y asistió al velatorio del adolescente asesinado, para expresarle sus condolencias a nombre de la institución que dirige.

Adolescente baleado y su verdugo

Un año de prisión preventiva

Por otro lado, el vocero de la uniformada confirmó que el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional Alejandro Castro Cruz, acusado de ocasionarle la muerte en la tarde del domingo pasado a un niño de 11 años de edad, durante la celebración del carnaval de Santiago de los Caballeros.

Pesqueira dijo que el imputado está en manos del fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, quien adelantó que solicitarán un año de prisión preventiva, mientras que la Policía Nacional dispuso la suspensión del agente para que las autoridades judiciales lleven a cabo el proceso con plena libertad.

No obstante, precisó que los agentes no acudieron al lugar con la intención de quitarle la vida al adolescente que fue baleado. Al respecto, indicó que las unidades tácticas acostumbran a brindar labores de apoyo, debido a que desaprensivos aprovechan que las personas salgan del carnaval para cometer fechorías.

«Nuestros agentes dan ese respaldo para brindar mayores niveles de seguridad contra los robos. En este caso los agentes no salieron para agredir a ese niño ni tener esta situación con ese ciudadano. No es algo premeditado, son situaciones muy lamentable que han enlutecido a toda la ciudadanía. Como institución, dirigida por Eduardo Alberto Then, damos seguridad de que el caso se investigará», dijo Pesqueira.