Santo Domingo, RD.– Luego de que varios exempleados del Consejo Estatal de Azúcar (CEA) protestaran frente al edificio central en el Centro de los Héroes, La Feria, para exigir el pago de sus prestaciones laborales posterior a ser cancelados, la institución aún no ha respondido a las demandas de los beneficios que por ley les corresponde.

Los exempleados aseguraron que el abuso de poder se ha enquistado en el CEA, dependencia sobre la que pesan varios escándalos de corrupción. Además, dijeron no haber recibido las prestaciones, pese a tener entre dos y tres años sin estar vinculados al que fuera su lugar de trabajo.

Manifestaron que desde diciembre hasta la fecha se han sumado a las cancelaciones más de 400 personas.

Según informaciones, el monto total a entregarles asciende a la cifra de 88 millones de pesos. Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los que hoy piden sus prestaciones es la utilización de diversos métodos para llevar a cabo los despidos masivos.

Cancelados hablan

Masiel Ortiz, exsubgerente de Revisión del CEA, expresó que Abraham Burgos Gómez está cometiendo un abusas con los despidos masivos. “Él no me conoció dentro del CEA, pero conocerá fuera. No me pienso quedar callada. Llevaré esto hasta las últimas consecuencias. Nuestros derechos tienen que ser reconocidos”, sentenció.

Otro de los cancelados, Juan Félix Santana, exencargado de Mantenimiento Eléctrico, no entiende lo que “están haciendo con el dinero de nosotros, y que entra ahí”. Sostuvo que tanto Bienes Nacionales como el

CEA tienen su presupuesto para pagarles

Otros sostuvieron que las cancelaciones se produjeron para dar entrada a personas del partido de Gobierno.

“Para meter gente del presidente a trabajar. Por eso me cancelaron a mí”, indicó Rosa Reyes, una exconserje del Consejo Estatal de Azúcar.