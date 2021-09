Personas estafadas conforman expediente escándalo financiera Inversia

Santo Domingo RD.- En el Programa Desclasificado con la periodista Addis Burgos, presenta las cantidades de personas estafadas que conforman el robusto expediente que destapó al país el escándalo de la financiera Inversia.

Desde el año 2014 hasta el 2017, nueve entidades de intermediación financiera fueron objeto de escándalos al producirse una serie de fraudes que despojaron de los ahorros de sus vidas a miles de personas.

Cinco años después iniciamos con un expediente al que hemos llamado “La maldición de Inversia” hay sentencias a favor de los ahorrantes, pero no recuperan su dinero, ganaron pero siguen siendo perdedores.

- Banco Peravia (2014) más de 2 mil millones de pesos

- Banco Providencial (2016) más de 700 millones de pesos

- Inmobiliaria Belgar (2016) 300 millones de pesos

- Inversia (2016), mil 300 millones

- Corporación de Crédito Rona (2016) 200 millones de pesos

- Inversiones Morales en Puerto Plata (2017) mil 1400 millones de pesos.

- Inversiones Préstamos y Descuentos (Inpredesa), subsidiaria de Morales Comercial (2017) 300 millones de pesos.

- Préstamos Veganos (2017) 300 millones de pesos

- Inversiones al Día (2016) en Puerto Plata, 600 millones de pesos

Las trampas de las entidades financieras intervenidas sacaron los trapos sucios, las regulaciones no solo eran débiles en mayoría no hubo restricción alguna y en otros había poderes políticos influyendo.

356 víctimas de estafa conforman el robusto expediente que destapó al país el escándalo de la financiera Inversia.

Los certificados de esas 356 víctimas representan a familias y empresas con lo que el número de estafados directos asciende a más de 1000 personas.

Inversia no era una institución cualquiera, había sido creada por el financiero de mayor confianza de una de las instituciones privadas más reputadas del país.

En base a eso tras su retiro había conseguido que personas de distintos estratos sociales confiaran en sus habilidades administrativas y como una cascada eran atraídas a confiar su dinero en Inversia.

Las prestaciones laborales de ejecutivos, encargadas de limpieza, de porteros, herencias familiares, en fin pobres y ricos.

Fueron a las manos de Teodoro Rafael Hidalgo Méndez, a los fines un gurú de las finanzas y cuyas oficinas se encontraban al momento del escándalo en el quinto piso de la torre profesional JM de la calle Jacinto Mañón en el Distrito Nacional.

Los allanamientos el 16 de noviembre del 2016 fueron el primer esfuerzo visible del Ministerio Público de enfrentar el escándalo financiero que fue calificado como crimen organizado.

El expediente Inversia representa la estafa de más de 1,300 millones de pesos con los que fueron engañadas personas que planificaban con ese dinero su retiro, negocios, hipotecas y esforzados ahorros.

Cinco años después y con una condena de 20 años contra los principales acusados Teodoro Rafael Hidalgo Méndez y Michel María Evertz Estevez, pareja del primero.

La acción de la justicia solo ha conseguido mantenerlos en prisión sin poder rastrear dónde fueron a parar los millonarios recursos y devolucionar en alguna proporción el dinero de los estafados.

El escándalo destapó que la intermediación financiera no era regulada por la superintendencia de bancos.

La entidad inició una investigación que arrojó que la cartera de préstamos de Inversia ascendía a una escasa actividad de 18 millones de pesos entregados a 55 clientes muy distante a los 1,215 millones de pesos que los depositantes habían puesto en sus manos.

La investigación arrojó que Teodoro Rafael Hidalgo Méndez había sido inhabilitado en 2012 por la Superintendencia de Bancos por un caso relativo a otro entramado societario por captación ilícita de dinero.

La mayoría de los estafados de Inversia ya promediaba los 65 años en el 2016 lo que implica que se trataba de un grupo de personas que utilizaba sus recursos para lidiar con enfermedades.

Retirados de las labores que hicieron en los años productivos de su vida y para quienes a partir de ese momento se agravaron los problemas económicos y emocionales al enfrentarse a la perdida de los ahorros de su toda su vida.

El papel de Teodoro Hidalgo era captar los ahorros de Inversia mientras que la investigación y posterior condena señala a su mujer Michell Evenzt como quien se encargaba de sacar los fondos del rastro de las autoridades a través del negocio de venta y distribución de bebidas alcohólicas.

Teodoro Hidalgo y Michell Evenzt guardan condena de 20 años en las cárceles de Najayo y San Pedro de Macorís respectivamente.

Victimas de Inversia cuentan sus calamidades

Las victimas de Inversia cuentan las pérdidas multimillonarias que los han dejado desamparados luego de años de trabajo y creer que ahorrar era la mejor garantía de multiplicar su dinero.

Sus historias son un drama social que nunca debería repetirse.

Antonio Ernesto González González, Rafael Gregorio Alfonso Ureña, Jorge Luis Victoria Valera y Ada Celeste Contreras, eran cuatro ahorrantes que perdieron todo en INVERSIA.

Hoy sus cuerpos descansan en la tumba, partieron esperando por una justicia que no vieron llegar.

Según testimonios de familiares que prefirieron no dar entrevista murieron empeorados por enfermedades y tratamientos que no pudieron costear luego que un hombre de su confianza Teodoro Rafael Hidaldo, formara la financiera Inversia que según el expediente desde sus inicios fue creada con interés fraudulento ya que ni siquiera libros de contabilidad establecían claramente el ingreso y salida del dinero. Fue una asociación de malhechores desde sus inicios.

Serapia Ventura es una mujer que entregó 22 años de su vida trabajando como parte del servicio de cafetería en Cervecería Nacional Dominicana, nos recibió en su casa en Villa Mella muy debilitada pero dispuesta a compartir su frustración.

La venta de Cervecería Nacional Dominicana a la multinacional Ambec le significó un dinerito que se propuso se convirtiera en su pensión así que nada mejor que Inversia a cargo del poderoso financiero de la empresa a quien todos miraban con respeto.

Recibió beneficios de la Financiera Inversa durante casi un año, un día pasó a buscar el efectivo por el cajero y se percató que no tenía nada.

A medida que pasaron las horas se enteró de que la financiera había quebrado.

Asombrosamente se niega todavía a asumir que ¨Don Teo¨ cómo le llama no vaya a devolverle su dinero, a lo que agrega que la vejez se está tornando difícil.

Pretendía con sus ahorros suplir la comida en casa y guardar parte para sus estudios médicos a ese punto solo sufría de hipertensión, el golpe más grande vendría después cuando fue diagnosticado con cáncer, recién ha superado la enfermedad pero los gastos no acaban y el desgaste de su cuerpo no perdona.

La preocupación de no saber cómo terminará su vejez ya comienza a ser un temor.

Es una mujer de mucha fe, pero no puede evitar la angustia al saber que la enfermedad puede reaparecer, que los años no perdonan y que no recuperar su dinero se llevó los sueños de una vejez tranquila.

En esta casa se gasta el promedio de un salario mínimo medicamentos, una realidad dura, injusta y humanamente devastadora.

Seyda Pericce forma parte de las múltiples historias detrás de un fraude financiero, en su caso la rabia la arropa al recordar que el engaño vino de un compañero de trabajo de más de 30 años.

Perdió los ahorros de más tres décadas, no se perdona haber caído en lo que hoy considera una ingenuidad aunque al mismo tiempo reconoce que nunca relacionaron a la persona de Teodoro Hidalgo con fraude.

En sus ahorros se fueron también los de su madre una señora de 95 años que actualmente padece una enfermedad terminal.

Depositó alrededor de RD$6,000,000 de pesos de los que obtuvo beneficios durante cuatro años hasta que en septiembre de 2016 estalló el escándalo.

El pesar de Seyda es mucho mayor, porque invitó amigos que habían vendido casas y cobrado herencias para invertir, algunos de ellos no llegaron a recibir nada.

Como su mamá fue la primera en entrar a la financiera, con el dinero que recibía cubría los medicamentos.

Aunque hay una sentencia, para ella el caso sigue sin resolverse.

Cómo impacta un fraude financiero en la gente? El sentimiento de burla, de injusticia, impotencia y a veces hasta de culpa por haber caído en la trampa va gastando física, económicamente y emocionalmente a las víctimas.

Las historias van desde frustración, hasta enfermos y en el peor de los casos fallecidos para quienes cinco y siete años después de los fraudes un juicio no les ha servicio de nada, refiriéndose a que su dinero no regresó.

Las historias siguen por medio de varias amistades Altagracia Holguín conoció sobre Teodoro Hidalgo un gurú de las finanzas, así lo veían.

Cuando preguntaban por él la frase era “Con los ojos cerrados” por la enorme confianza que denotaba nada más con mencionar su nombre.

Al Banco Central no aceptar más dinero, comienza a realizar una investigación de cuál sería el mejor lugar para colocar sus ahorros.

Depositaron RD$6,000,000 de pesos del cual Hidalgo les daba un 24%, un trato que funcionó durante seis años.

Guarda en su memoria la fecha, un 30 de septiembre del 2016, un grupo de amigos ahorrantes de Inversia compartían y sin mucha preocupación alguien identificó que aún no estaban los depósitos.

Para Altagracia y su esposo inició un derricadero que persiste al día de hoy.

Se vieron en la obligación de vender su casa y con eso se mantuvieron por unos años.

Como mujer de trabajo ha decidido retar la fuerza de esta etapa de su vida dedicándose a hacer catering, pero no puede retener sentirse abrumada al hablar del giro que dio su vida.

La señora Altagracia es una mujer inmunosuprimida, ya que pasó por un trasplante hepático. Por el descalabro, su calidad de vida bajó en un 50%.

Hoy cuenta que tiene que beber pastillas para dormir y su esposo sufrió múltiples infartos cerebrales que lo mantienen convaleciente.

Hoy sus hijos cubren más de 1000 dólares mensuales en medicamentos para ambos.

Casi todas las personas afectadas son adultos mayores por lo que necesitan medicamentos permanentes, iniciaron el caso en justicia con la esperanza de que algo se recuperara, la sorpresa ha sido que la sentencia a su favor no ha implicado ningún esfuerzo de identificación del estado sobre hacia dónde fueron a parar los ahorros que hicieron al hombre en el que tanto confiaron y que se convirtió en la maldición de sus vidas.

10 expedientes que maneja la justicia dominicana

En tanto, son 10 los expedientes que maneja la justicia dominicana de fraudes financieros que escandalizaron entre 2014 y 2017.

Los expedientes que maneja la justicia dominicana de fraudes financieros que escandalizaron entre 2014 y 2017, 7 años después no hay un solo caso con sentencia definitiva.

En algunos casos por el contrario se encuentran tan estancados que aún están en fase preliminar. Examinar todos los escollos que deben vivir las víctimas en el intento de recuperar su dinero es frustrante.

Investigamos el status de los expedientes que dejaron estafas por más de 7000 millones de pesos entre 2014 y 2017.

Las mega estafas financieras no solo afectan el bolsillo de la familia que perdió su dinero, sacan del ecosistema financiero del país sumas cuantiosas que generan ollos fiscales.

Amadeo Peralta es abogado de 16 fraudes bancarios, es parte de la escasa lista de los abogados de mayor prestigio en delito financiero, de modo que teníamos un encuentro obligatorio.

Un largo juicio con condenas en primer grado y en apelación hoy a espera de una decisión de la Suprema Corte de Justicia es lo que encontramos cinco años después sobre la estafa de la financiera Inversia, y si suena atrasado procesalmente hablando es el que más ha logrado avanzar, hoy mantiene en prisión a Teodoro Rafael Hidalgo y Michell Evenzt quienes guardan condena de 20 años en las cárceles de Najayo y San Pedro de Macorís respectivamente.

La ley monetaria y financiera establece penas ridículas por estafa, razón por la que instrumentar los expedientes de engaño financiero demanda mucha veteranía.

El Ministerio Público se ve obligado a hacer un coctel de cargos para construir una acusación fuerte siendo que la estafa como tal no provocaría una condena significativa.

Las financieras no han desaparecido de RD

Las financieras no han desaparecido en República Dominicana, lo que significa que tanto el estado como los ahorrantes son responsables de aprender las lecciones dejadas por tormentas sociales como las vividas con múltiples estafas financieras en los últimos años.

El Profesor Antonio Ciriaco, es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UASD, destaca que el Código Monetario y Financiero se fortaleció tras la caída del Banco Baninter poniendo sobre la Superintendencia de Bancos la responsabilidad de revisar las consolidaciones de las instituciones.

Señala que la gente sigue cayendo en la trampa de depositar su dinero en instituciones que promueven un irresistible interés por encima del mercado.

Una vez ocurre el fraude, la Superintendencia de Bancos no puede aportar garantías sobre instituciones que operan al margen de la ley.

El catedrático afirma que para la Superintendencia de Bancos la tecnología, la información y la capacidad de procesamiento no son suficientes a menos que sean acompañados de una robusta supervisión.

Al día de hoy nuevos delitos financieros se suman al pastel de amenazas que no están contemplados en la ley monetaria actualmente considerada obsoleta.