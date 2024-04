Personalidades resaltan la vida y obra de Franklin Almeyda

Santo Domingo, República Dominicana.- Dirigentes políticos de diferentes partidos y personalidades de otros ámbitos continuaron acudiendo a la Funeraria Blandino a dar el pésame a los familiares del doctor Franklin Almeyda, quien falleció este viernes.

Diferentes personalidades resaltan los aportes en vida del catedrático, abogado y político Franklin Almeyda, cuyo cadáver está siendo velado en la Funeraria Blandino, tras su fallecimiento este viernes.

El doctor Franklin Almeyda Rancier, exministro de Interior y Policía, y actual dirigente de la Fuerza del Pueblo murió el viernes. La información de su muerte la confirmó el dirigente político Manolo Pichardo, alto miembro del partido Fuerza del Pueblo.

Detalles sobre las honras fúnebres

Para el domingo, a las 8:30 a.m, se celebrará una misa de cuerpo presente en la Funeraria Blandino. A las 9:30 a.m. se trasladará desde la Funeraria Blandino hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Indicaron que para las 10:00 a.m. Será expuesto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Aula Magna).

Finalmente, para las 11:00 a.m. se llevará desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Benito Monción 253, Gascue.

Presidente Abinader declara duelo oficial por fallecimiento Almeyda Rancier

El presidente Luis Abinader emitió el decreto núm. 219-24 que declara este sábado 20 de abril, día de duelo oficial por el fallecimiento de Francisco José (Franklin) Almeyda Rancier.

En el artículo 2, el decreto indica que, en el día señalado, la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país.