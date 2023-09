Dajabón, RD. – Pequeños comerciantes de la zona fronteriza de Dajabón, se quejan ante el manejo de las autoridades con relación a las ayuda del gobierno, las cuales según estos está beneficiando solo a los grandes comerciantes.

Pequeños comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón que han resultado afectados por las medidas del cierre de la frontera con Haití, se quejaron este día luego de que una comisión del gobierno visitara las instalaciones del mercado para hacer un levantamiento de las pérdidas que ha generado la paralización del comercio en la frontera.

Según expresaron algunos de los pequeños comerciantes, las autoridades del solo han escuchado a los más poderosos del comercio, sin embargo las medidas del gobierno para ayudar a los afectados no han incluido a los más pequeños que de igual modo han perdido todo por el cierre.

«Yo creo que se ha hecho un monopolio, desde un grupito. Porque yo pienso que si eso se está haciendo con seriedad, debió de hacerse un levantamiento, de todos los mercaderes, para los que tenemos mercancías que no se le dañe. Por el ejemplo, yo metí entre martes y miércoles un millón y pico de pesos, sin saber que se iba a tomar esta medida. Entonces uno tiene compromisos, uno come del mercado, y a nosotros no se nos está ayudando, se está ayudando a un grupito».

Dueña de un negocio