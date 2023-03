PEPCA: “PLD financió precampaña de Gonzalo Castillo con RD$1, 231 MM obtenidos fraudulentamente”

Santo Domingo.- La Procuraduría Anticorrupción (PEPCA) asegura que el Partido de la Liberación Dominicana financió las primarias en las que Gonzalo Castillo resultó electo como candidato presidencial, en el 2019, con más de mil 231 millones de pesos obtenidos de manera fraudulenta por el cobro de obras públicas no realizadas. Rafael Lara con la historia.

Pepca señala al ex Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, como la cabeza de la supuesta red criminal desmantelada mediante la Operación Calamar.

Para desfalcar al Estado, Guerrero se habría asociado a funcionarios de alto mando entre ellos: José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia y a Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas.

También reunió a funcionarios de nivel medio, tales como: Emilio Rivas, ex. director de Bienes Nacionales; Luis Miguel Piccirilo, ex director del Consejo Estatal del Azúcar, y Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional.

Así mismo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor General de la República, y Andrés Guerrero, ex Contralor del Banco de Reservas.

Donald Guerrero, además involucro a empleados bajo su mando en el Ministerio de Hacienda, entre ellos, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, ex asesor de esta institución, Princesa Alexandra García Medina, ex director de Reconocimiento de Deuda Pública.

De igual forma, los ex directores de de Casino y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. Figura también, Víctor Encarnación Montero, ex director técnico de OISE.

Investigación del Pepca

Según la investigación de la Pepca, la red criminal, utilizaron contratos que tenían las empresas del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez, con la disuelta legalmente Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE).

Con la anuencia de Ventura Rodríguez, habrían hecho de manera fraudulenta acuerdos de reconocimientos de deudas adicionales por obras que no se realizaron.

La Pepca asegura que bajo este esquema lograron obtener mil 231 millones 993 mil 188 pesos.

Y sostiene que este dinero lo utilizaron para financiar las elecciones primarias del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Al final de la página 30 del relato, el Ministerio Público da cuenta que la mayoría de los ilícitos se cometieron entre enero y julio del 2020.

Pero se recuerda que las elecciones primarias del PLD se realizaron el domingo 6 de octubre del 2019, lo que muestra una incongruencia en la historia.