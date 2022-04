Parceleros denuncian amenazas por un coronel de la Policía en Samaná

Samaná, RD.- Un grupo de parceleros denunciaron este jueves que un coronel de la Policía Nacional está utilizando civiles armados y agentes de la institución para despojarlos de sus tierras bajo amenazas e intimidación, en el sector Las Pascualas, provincia de Samaná.

Según la denuncia, el oficial de la Policía recibe órdenes de un hombre que identificaron como Carlos Guzmán, quien alegadamente intenta apropiarse de los terrenos, porque le habría entregado una indeterminada cantidad de dinero a los parceleros por las tierras que poseen.

Los parceleros indicaron, además, que las amenazas se produjeron en presencia de la prensa.

Guzmán asegura que tiene en su poder copias de los cheques que entregó a los propietarios por la venta de los terrenos, por lo que alega la propiedad de los mismos. “Podemos enseñarles todos los cheques que fueron firmados por ellos (los dueños); en el 2007 se fueron todos y regresaron en el 2017”, dijo Guzmán.

Parceleros esperan que las autoridades les entreguen títulos

Luego de este conflicto los parceleros explicaron que se han reunido con las autoridades, quienes se comprometieron en tres meses entregarle unos títulos definitivos; pero esto lleva un año en espera donde han agotado todos los procedimientos legales.

“Estamos pacíficos, esperando que el Gobierno tome carta en el asunto, para que nos resuelvan, de lo contrario ya sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo una parcelera.

La dama advirtió que no permitirán que les quiten sus tierras. “Luchando, esperando los benditos títulos y no aparecen, le pagamos a Ángel Locuar y no aparece”, expresaron.

Radames Medina, presidente de la Federación Regional de Trabajadores del Nordeste, explicó que estos parceleros tienen títulos provisionales otorgados por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Los miembros del orden público conviven con los civiles armados en el lugar donde se encuentran los terrenos propiedad del Estado dominicano; y que para nadie es un secreto que los títulos que otorga el Estado dominicano no se venden, porque son instranferibles. Dicen que en ese caso las autoridades competentes deben realizar una investigación del caso y la supuesta compra.

Por: Federico Rutan