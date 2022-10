Paliza responde a Fuerza del Pueblo sobre lentitud en la construcción del muro fronterizo

Leer también: Paliza aboga por la aprobación de la ley de ordenamiento territorial

Santo Domingo, RD.- El Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, le salió al frente a las declaraciones del presidente de la Fuerza del Pueblo sobre lentitud en la construcción del muro fronterizo.

Asimismo Paliza calificó como excusa lo dicho por el ex presidente Fernández de que en su gobierno no fue necesario el muro porque no había estas crisis.

Paliza certifico que la crisis haitiana se encuentra más cruda en estos momentos que en años anteriores y calificó como un estado fallido al país vecino.

De igual forma aseguró que en dos años de gestión el Gobierno actual está trabajando en la construcción del muro fronterizo.

El funcionario abordado el tema tras entregar materiales de construcción como Zin y madera para reedificación de las iglesias evangélicas destruidas o afectadas por el huracán Fiona.