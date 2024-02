Nahiony Reyes: “Más allá de discursos, los políticos deben honrar la palabra dada”

San Pedro de Macorís, RD.- La comunicadora Nahiony Reyes, esposa del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, agotó una agenda de encuentros en este municipio, motivando el voto consciente de la mujer y la juventud de cara al proceso de las elecciones municipales del próximo 18 de febrero.

Reyes destacó la importancia de saber escoger a las autoridades ejerciendo el derecho al voto con plena consciencia. Que favorezcan con el voto a quienes tengan una verdadera vocación de servicio. Señalando que los candidatos deben sentir amor por su tierra y que desarrollen una gran empatía con el pueblo”.

La política es una ciencia de servicio, es maravillosa cuando impacta de manera efectiva la vida de todos los ciudadanos y me siento orgullosa de que tengamos un candidato como Sergio Cedeño, que reconoce la importancia de honrar la palabra dada, porque más que discursos de palabras bonitas, cree en el trabajo arduo como generador de resultados.

Reyes señaló que “al final, un servidor público es un empleado de una gran empresa que es RD y los dueños de esa empresa son todos los dominicanos. Por eso es importante saber escoger a las autoridades que van a dirigir cada municipio para garantizar resultados a favor de la gente”.

Necesidad de un registro de discapacidad en RD y un CAID en cada municipio para hacer realidad la inclusión

Al hablar ante cientos de mujeres, Reyes manifestó que su abanderamiento por la inclusión. Asegurando que, en el programa de gobierno de Martínez, contemplan políticas públicas efectivas.

Muchas mujeres son víctimas de abandono luego de un diagnóstico de un hijo o de una hija con alguna condición especial, porque representa a la vez, una carga económica monumental. El gobierno debe garantizar a esas familias el bienestar para sus hijos. Por eso necesitamos un registro nacional de la discapacidad que aquí no lo tenemos y, por tanto, no pueden existir políticas públicas que favorezcan a todos esos sectores. Es por eso que dentro de la propuesta de gobierno de Abel Martínez está el que cada municipio del país tenga un CAID y abogamos para que el sistema escolar pueda acoger a niñas y niños con condiciones especiales, porque es un derecho que le asiste como dominicano; necesitamos que esos padres puedan tener la garantía y la tranquilidad de que sus hijos no serán marginados.

