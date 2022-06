Mujer pide ayuda para tratamiento de cáncer de mama en Samaná

Samaná, RD.- Una mujer residente en el paraje Los Robalos, perteneciente al distrito municipal Arroyo Barril, provincia Samaná, solicita ayuda para llevar un tratamiento contra un cáncer de mama que ya le hizo metástasis.

Según cuenta a CDN, Austria Morillo Valenzuela, vecina de la señora Polonia García, de 74 años de edad, que ella no ha podido ser atendida por en los centros médicos del estado porque no cuenta con documento personales cédula de identidad.

“Mi vecina está pasando por un proceso que solo Dios sabe. Los médicos no la están atendiendo porque no tiene documentos, no tiene cédula; no le están dando quimioterapia ni una pastilla para calmarle el dolor que tiene”, explicó una vecina, que se identificó como Austria Morillo Valenzuela.

Agregó que García necesita una quimio terapia debido a que la misma no aguanta el dolor. Sostuvo que por no constar con dicho documento ninguna institución de salud del estado a la cual ha asistido le han dado asistencia.

Cualquier persona o autoridades del estado que pueda solucionar esta necesidad que presenta la señora Polonia García favor comunicarse al número 829-927-5564.

Por: Federico Rutan