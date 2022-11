Mujer denuncia negligencia para apresar expareja que quiere matarla y teme por su vida

San Francisco de Macorís.- Entre llantos y visible desesperación, una mujer denunció que teme por su vida, porque su expareja quiere matarla ante la indiferencia de las autoridades judiciales de San Francisco de Macorís, quienes presuntamente no hacen nada para apresarlo.

Luz del Alba Valle Martínez dijo que a Domingo María María lo apresaron por querer asesinarla con un cuchillo, pero la fiscal que lleva el caso lo habría dejado en libertad con una fianza de cinco mil pesos.

La dama explicó que inmediatamente salió de prisión fue a buscarla para matarla, pero afortunadamente no se encontraba en su residencia, por lo que habría amenazado al hijo de ambos para que le diga donde estaba escondida.

Por tanto, acudió al comando Regional Nordeste de la Policía Nacional, en San Francisco de Macorís, para que ejecuten la orden de arresto que tiene en contra de Domingo María María, el hombre que dijo la mantiene en constante estado de asedio y amenaza de muerte.

Estaba preso y lo soltaron

“El me tiró dos puñaladas. Una fiscal lo soltó con una fianza de cinco mil pesos y yo volví y le puse otra orden, pero lo soltaron”, explicó.

Comunicó que el sábado su agresor estaba preso, sin embargo, el domingo estaba libre de nuevo.

“La Policía Nacional no me quiere ayudar, no me quiere ayudar”, dijo la mujer en un video que circula.