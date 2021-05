Movimiento 3 causales cuestiona a Fiscalía por manejo en caso brownies con marihuana intoxicó a activistas

Dicen se trata de una nueva tentativa de colocar a la víctima como responsable directa del hecho delictivo

Santo Domingo, RD.- El movimiento las 3 causales calificó de irregular la forma en que la Fiscalía del Distrito Nacional está manejando el proceso penal contra la persona acusada de enviar brownies con marihuana, que intoxicó a más de once activista en el campamento que tenían instalado frente al Congreso Nacional, solicitando la aprobación de las tres causales en el Nuevo Código Penal, en un hecho ocurrido el pasado 18 de abril del presente año.

En una nota de prensa, los activistas señalaron que se sienten preocupados por el hecho de que, al leer la solicitud de medida de coerción depositada por la Fiscalía del Distrito Nacional contra la imputada, se aporta como elemento de prueba un manuscrito feminista alegadamente encontrado en la residencia de la imputada al momento del allanamiento, el cual, según dicen, no tiene utilidad en una medida de coerción. “Solo puede explicarse con un intento de relacionar a la víctima con el movimiento de las 3 causales, intento que se ha hecho desde muchas esferas desde el primer momento de ocurrido el hecho”.



El movimiento por las 3 causales informó que en el día de hoy la Fiscalía del Distrito Nacional ha depositado una medida de coerción a una persona que, de acuerdo a las investigaciones, es quien hizo el envío de brownies que causó once personas intoxicadas en nuestro campamento.

Se trata de una persona desconocida entre nosotras y las investigaciones en marcha establecerán si existen más cómplices. Llamamos la atención al hecho de que la imputada remitió la baja con los brownies utilizando una identidad falsa con la finalidad de eludir sospechas.

La imputada será presentada ante el juez de atención permanente para conocer la solicitud de medida de coerción, habiendo sido calificados sus hechos como violación a los artículos 317 del Código Penal, 153.3 de la ley Núm. 42-01 general de salud y 6 y 75 de la ley Núm. 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, infracciones que conllevan penas de hasta 10 años de reclusión.

El campamento de las 3 causales lamenta que alguien haya tomado la decisión de atacar a nuestra posición y las acciones que hemos llevado a cabo para reivindicar la misma por vía de la violencia con un atentado tan grave.

Nuestro movimiento, desde el primer día, ha externado una posición de frente, publica, que se expresa en nuestras redes, frente a la prensa, en marchas públicas, mediante carteles y manifestaciones artísticas.

Es inaceptable que la intolerancia llegue a niveles tan bajos. Es inconcebible a esta altura del juego que existan personas tan privativas que por no estar de acuerdo con nuestra posición tomen acciones criminales, de manera encubierta.

Sostenemos nuestra posición de exigir un Código penal que respete la vida de las mujeres con argumentos jurídicos, sin embargo, los niveles de agresividad han sido desproporcionalmente preocupantes con respecto a lo que se está debatiendo.

El escenario está servido para que cada forma de pensar sea expuesta con las garantías que ofrece la ley en un estado de derecho, sin embargo, los niveles de intolerancia han llevado a algunas personas a cometer actos de vergüenza.

Condenamos la intolerancia y el atraso en todas sus expresiones, acudiremos a la justicia por la vía penal todas las veces que se atente contra nuestra integridad y nuestros derechos.

Queremos, sin embargo, quejarnos del manejo irregular que la Fiscalía del Distrito Nacional ha dado a este caso, convocándonos una vez detenida la imputada, a conversar y escuchar la versión de la misma. Una convocatoria totalmente irregular y que no se corresponde con el procedimiento común en estos casos.

Otra cosa que nos preocupa es el hecho de que al leer la solicitud de medida de coerción depositada por la Fiscalía del Distrito Nacional, se aporta como elemento de prueba un manuscrito feminista alegadamente encontrado en la residencia de la imputada al momento del allanamiento. Un elemento de prueba que no tiene utilidad en una medida de coerción y que solo puede explicarse con un intento de relacionar a la víctima con el movimiento de las 3 causales, intento que se ha hecho desde muchas esferas desde el primer momento de ocurrido el hecho.

Se trata de una nueva tentativa de colocar a la víctima como responsable directa del hecho delictivo, revictimizando y estigmatizando, precisamente el móvil del mismo hecho.

El movimiento de las 3 causales no conoce a persona imputada, no tiene relación con la misma, persona cuyo nombre no hemos divulgado esperando pacientemente el resultado de las investigaciones. La imputada uso un nombre distinto al propio parta evadir ser identificada, lo que demuestra la intención delictiva.

Llamamos la atención al hecho de que se filtrara la medida a la prensa antes de que las mismas victimas tuvieran acceso a ella. Es un cuadro que esperamos que el Ministerio Público atienda, por lo que llamamos la atención de estos hechos a la Procuraduría General de la República.