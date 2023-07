Ministro de Hacienda sobre recuperación económica: el buque insignia de nuestro Gobierno ha sido la confianza 

El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, manifestó que el éxito del crecimiento económico del Gobierno del Presidente Luis Abinader está basado en la confianza, respeto a las leyes y el apoyo del sector público a la inversión extranjera.

El funcionario destacó que el crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana en estos últimos 50 años le ha permitido que sea la séptima economía más grande de América Latina. El ministro se refirió al tema al ser entrevistado en el programa televisivo DGII 360.

“El buque insignia de nuestro Gobierno ha sido la confianza”, indicó el ministro, al señalar que la estabilidad política y económica han sido claves para atraer grandes inversiones extranjeras al país que han permitido la dinamización de la economía en conjunto con los actores internos.

Indicó, además, que existen otros factores importantes que influyeron en la rápida recuperación de la economía dominicana como lo son: la evaluación de la situación durante y después del COVID-19, la toma de decisiones acertadas y el tercer elemento es una excelente implementación de las decisiones para atacar los problemas que ha tocado enfrentar.

“Como dominicanos debemos estar muy orgullosos porque este crecimiento ha permitido que tengamos el mejor liderazgo económico de la región y una economía muy diversificada”, expresó Vicente.

El ministro de Hacienda resaltó que el sector turismo fue el hilo conductor para el crecimiento de la economía dominicana, seguido de las zonas francas, la construcción y la salud.

Dijo que el aporte del sector turismo al crecimiento fue de un 13 por ciento para el año 2021 y un 26 por ciento en 2022.

“Nosotros no estamos aquí teorizando y hemos logrado tomar decisiones importantes en un plazo muy corto de tiempo mediante una excelente implementación como sucedió con las vacunas del COVID-19, que las adquirimos sin importar el costo y problema económico porque lo importante era el tema de la salud de la población”, indicó el funcionario.

Jochi Vicente también refirió que a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el Gobierno ha tenido que subsidiar a los productores de fertilizantes para contrarrestar los altos precios de esos insumos en los mercados internacionales.

“El objetivo de esta medida fue evitar el colapso del sector agrícola y los precios de la canasta básica, principalmente el arroz no subiera más de lo normal”, agregó Vicente.

Ley de Facturación Electrónica

El ministro Jochi Vicente valoró el impacto que tendría la recién promulgada Ley de Facturación Electrónica en las recaudaciones y en la simplificación tributaria y facilitación del cumplimiento tributario.

“La Facturación Electrónica es un instrumento tecnológico que tiene un beneficio a nivel recaudatorio, porque va a atacar la evasión y la elusión tributaria que tanto ha sido reclamada por los contribuyentes”, afirmó.

Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal

En cuanto al proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal sometido recientemente en el Congreso Nacional, el ministro explicó que este busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, estableciendo meta fija de endeudamiento en un 40 por ciento de los ingresos del Gobierno al año 2035.

“Para lograr esta meta se crea una regla que establece que el gasto público primario crecería a una tasa equivalente a la inflación esperada en el marco macroeconómico, más 300 puntos básicos. Esto les da tranquilidad a los inversionistas de que no habrá un desplome fiscal en el país”, precisó Jochi Vicente.

Vicente indicó que con el citado proyecto se envía una señal a la comunidad empresarial, inversionista y al público en general de que las finanzas públicas se van a manejar de una forma ordena y prudente.

Modernidad

El ministro elogió la modernización y transformación tecnológicas que experimentan la Dirección General de Aduanas y la DGII para elevar la calidad de sus servicios, así como el trabajo que realizan a nivel recaudatorio.