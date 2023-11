Miles visitan Times Square para disfrutar lo mejor de RD y su cultura

David Collado califica de un verdadero éxito la exhibición Change the Season en esa turística zona de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.-El ministro de Turismo, David Collado, calificó como un verdadero éxito de promoción la exhibición “Change the Season”, que se realizó durante 7 días en el icónico Times Square, donde los visitantes podían escapar del frío y sumergirse en la cultura y sabores de República Dominicana.

Esa novedosa iniciativa del ministro Collado, que muestra el calor humano y de clima de Quisqueya, atrajo a miles de personas. Estas expresaron su intención de ir a vacacionar a República Dominicana.

«Es un honor traer la calidez y la belleza de la República Dominicana al icónico Times Square. ‘Change the Season’ nos permite mostrar las facetas únicas de nuestra cultura y el calor de nuestra gente”, expresó Collado.

“Change the Season” en Times Square

La instalación “Change the Season”, se trata de un domo cerrado que da vida a lo mejor de República Dominicana y su cultura tanto dentro como fuera de la cúpula.

El mismo está adornado por una pieza original del reconocido artista dominicano Angurria. Este pintó el mural visto desde el exterior y captura el espíritu dominicano, su cultura y tradiciones.

La instalación emergente Change the Season está ubicada en Duffy Square en Broadway entre 45th y 46th St. en Times Square. Estuvo abierto al público desde 19 de noviembre este domingo desde 10:00 am hasta 10:00 am.

Los visitantes de la instalación también conocieron la variedad de experiencias de viaje que ofrece República Dominicana. Estas van desde las reconocidas playas de Punta Cana y campos de golf de La Romana, hasta las montañas de La Vega, entre otros destinos.

Nosotros estamos encantados de compartir las experiencias incomparables que nuestro país tiene para ofrecer e invitar a visitantes de todas partes del mundo para explorar nuestros diversos paisajes, rica cocina, rones de renombre y hospitalidad inigualable David Collado

Importancia de Nueva York para República Dominicana

Collado destacó la importancia que tiene Estados Unidos, especialmente el Estado de Nueva York, para República Dominicana, ya que históricamente ha sido el principal mercado emisor de turistas.

Estados Unidos es el principal país de origen de los turistas y representa el 54 % de los visitantes que llegan a territorio dominicano. Cinco de los 10 vuelos más frecuentes hacia la República Dominicana provienen del área de Nueva York y Nueva Jersey, que representa el 35 % de los viajeros que visitan el país.

El ministro Collado dijo que está iniciativa es parte de los trabajos que realizan el ministerio de Turismo y el sector privado dominicano para garantizar que más turistas visiten República Dominicana durante el invierno y «tener la mejor temporada alta de la historia».