Méndez expresa deseo de salir del COE y disposición a trabajar política para Luis Abinader

Santo Domingo, RD. – En una inusual declaración, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general Juan Manuel Méndez, expresó abiertamente su admiración por el presidente Luis Abinader y su firme decisión de apoyarle políticamente en caso de que el mandatario se lo requiriera.

Durante una entrevista en el programa «Despierta con CDN«, el general Méndez relató cómo fue desarrollando respeto, cariño y admiración por el jefe de Estado.

“Es el mejor presidente con el que he trabajado, es alguien que personalmente me apoya, me llama, me escribe y me contesta cuando le escribo o lo llamo. Ha visitado el Centro de Operaciones de Emergencias en dos ocasiones, algo que ningún otro había hecho. Soy un admirador de este presidente”, declaró Méndez, al responder a la pregunta sobre la participación directa de Abinader en las reuniones del COE y otros organismos de emergencia durante situaciones de catástrofe.

Sin embargo, Juan Manuel Méndez reveló que en diferentes ocasiones ha solicitado al presidente Abinader que lo retire del Centro de Operaciones y Emergencias. Indicó que su deseo de abandonar ese cargo se debe al agotamiento por manejar tantas tragedias y a las actitudes irresponsables de ciudadanos que no acatan las medidas preventivas.

“Para mí no es fácil presenciar la muerte de personas. Cuando emito alertas y me presento ante las cámaras para hablar a la población, estoy dirigiéndome a un hijo, un hermano, un padre o una madre. Ver a personas morir es desgarrador, es doloroso y nadie se acostumbra a eso”, comentó Méndez.

Revela exceso de carga emocional

A pesar de su aprecio por su trabajo, Méndez reconoció que las múltiples situaciones han llegado al punto en que no puede seguir soportando la carga emocional que muchas veces lo ha llevado a buscar ayuda profesional.

Méndez destacó que la peor carga emocional surge cuando advierten sobre peligros inminentes y la gente ignora las advertencias. Citó la celebración de un juego en medio de la tormenta Franklin, desafiando las medidas de prevención del COE.

Por lo tanto, indicó que su admiración por el presidente Luis Abinader no debe implicar sacrificar su vida entera. Señaló que su trabajo es agotador y, por lo tanto, está cansado de estar en el COE.

Al responder a la pregunta sobre por qué no renuncia a la institución que dirige, Méndez dejó en claro que no se renuncia a un presidente y mucho menos a Luis Abinader, quien lo ha apoyado.

Afirmó que mientras Abinader quiera que esté en el COE, aunque no esté de acuerdo, permanecerá en el organismo de socorro.

“No le renunciaré al presidente (Luis Abinader), porque agradezco la distinción que ha tenido conmigo”, aclaró Méndez.

El director del Centro de Operaciones y Emergencias resaltó un episodio con el presidente Luis Abinader que según él nunca podrá olvidar.

“No olvidaré cuando estaba enfermo en casa y el presidente me llamó a las 11:00 de la noche. Me dijo: ‘General, me dijeron que lo operaron. ¿Qué pasó?’ Nunca había visto algo así con ningún otro presidente, a pesar de haber estado interno en otros gobiernos y no haber recibido llamadas de funcionarios”, manifestó Méndez.

Dispuesto a trabajar por Abinader

El director del COE expresó que no se está valorando al presidente Luis Abinader en su justa dimensión, ya que en el país todo se politiza. Aunque no se considera un líder político, Méndez afirmó que si Abinader lo invita a unirse a su proyecto político, lo haría.

“Es un presidente cercano, honesto, humano. Lo vi en San Cristóbal orando por las víctimas de la explosión que devastó la ciudad. Nunca había visto a nadie orar así, ni siquiera a los funcionarios cercanos”, comentó Méndez.

Afirmó que pudo ver el dolor en el rostro del presidente Luis Abinader ante la tragedia de San Cristóbal y que, mientras vea a una persona como el actual mandatario, le creerá y respaldará.

Manifestó que el país debe cuidar al actual jefe de Estado, ya que es una persona íntegra que merece el respeto de toda la nación y de todos sus funcionarios.

En ese sentido, hizo un llamado a los funcionarios del Gobierno para que sigan el ejemplo de Luis Abinader, ya que muchos ni siquiera responden mensajes ni contestan llamadas telefónicas.

Investigación de explosión en San Cristóbal

Al ser consultado sobre su opinión acerca de los avances en la investigación llevada a cabo por diversos organismos estatales para determinar el origen y causa del incendio que afectó a la ciudad de San Cristóbal, el general Méndez resaltó su título de Doctor en Derecho y su experiencia previa como exjuez presidente del Tribunal del Consejo de Guerra del Ejército, entre otras especialidades, para asegurar que los resultados del estudio reflejarán la verdad con un margen de precisión superior al 99%.

El director del COE fundamentó su argumento en la transparencia que le atribuye al presidente Luis Abinader, alegando que el jefe de Estado no permitiría la manipulación de los resultados de la investigación. Sin embargo, aclaró que el Centro de Operaciones de Emergencias no estará en posición de hacer comentarios sobre los hallazgos del estudio, ya que no es de su competencia.