Medio Ambiente designa nuevo encargado municipal en Constanza

El mayor del Ejército Juan Francisco De Jesús Echavarría fue instalado en sus funciones por el viceministro de Suelos y Aguas y la directora Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente

CONSTANZA.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) designó este miércoles al mayor del Ejército Juan Francisco De Jesús Echavarría como su nuevo encargado municipal en su oficina de Constanza.

Al dejar en posesión al militar, el viceministro de Suelos y Aguas, René Mateo, realizó un llamado a toda la población de Constanza para que se unan a la lucha contra los delitos ambientales.

Mateo representó al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, junto a Ana Patricia Ossers, directora Jurídica del MARN.

Recordó que el ministerio ha estado presente con varias delegaciones de sus áreas temáticas integradas por funcionarios y técnicos enviados “a evaluar las situaciones ambientales del municipio.

Además, mantiene una constante y fluida comunicación con distintos sectores de Constanza y todas sus localidades, incluyendo a Tireo, en donde se produjo el lamentable asesinato del agricultor Francisco Ortiz Báez en medio de un conflicto relacionado con la extracción ilegal de arena del río.

Mateo confió en la cooperación de todos los sectores de Constanza para que la oficina del ministerio pueda llevar a cabo el trabajo que le corresponde, “de proteger y conservar los recursos naturales de la zona, que es vulnerable, debido a la pendiente, el tipo de suelo”.

Recordó que, como política de Estado, las autoridades trabajan para que se respete la promoción de extraer sedimentos en el cauce y la llanura de los ríos. “Lo que quiere decir que cualquier equipo pesado que se vea en las corrientes superficiales son totalmente ilegales”.

“No permitimos extracción a los ríos, salvo raras excepciones, donde hay una situación de emergencia, y entonces se hace una permisología a las instituciones correspondientes, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, a la Egehid, Obras Públicas…”, dijo Mateo.

Extracción de arena de los ríos

En ese sentido, recordó respecto a la extracción de arena de los ríos que “cualquier otra actividad que ocurra, no solo aquí (en Constanza), sino a nivel general del país, son totalmente ilegales. No están permitidas y no tienen permiso del Ministerio”.

“El licenciado Juan Francisco representa todo lo que el Ministerio requiere, capacidad y conocimiento. Le estamos pidiendo a la comunidad que se acerque al nuevo director, una persona con los conocimientos y la autoridad necesaria para poner en práctica unos lineamientos del ministro de Medio Ambiente”, indicó.

Mientras, la directora Jurídica explicó que “el ministro nos pidió que le digamos al nuevo incumbente la importancia y relevancia del caso que ha sucedido en Tireo, y los lineamientos que tiene el Ministerio para desempeñar su función”.

Ossers recordó el compromiso que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de procesar los delitos ambientales, por lo que espera que el nuevo encargado de Constanza aporte al trabajo de conservación con el apoyo de todos los munícipes.

Mientras que el mayor De Jesús Echavarría agradeció al ministro la confianza de la gestión de Ceara Hatton. “El medioambiente es un tema sensible. Yo tengo la experiencia de 20 años de actividades propias de protección ambiental”, dijo.

“He tenido que enfrentar el delito ambiental en diferentes dimensiones, y yo espero que en esta nueva misión poder contar con el apoyo de la comunidad, y decirle a la comunidad que yo vine a trabajar”, indicó el militar.

Mayor del Ejército Juan Francisco De Jesús Echavarría

El mayor De Jesús Echavarría se graduó en Licenciatura en Educación Mención Física y Matemáticas en la Universidad Central Dominicana de Estudios Profesionales (UCDEP) cursó una especialidad en Protección Ambiental en España y un magíster en Ciencias en Ecología y Medio Ambiente, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).