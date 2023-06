Médico explica cuándo se debe acudir a un psiquiatra

Santo Domingo, RD.- El reconocido escritor y médico psiquiatra, José Miguel Gómez, hizo hincapié en la necesidad de acudir a un especialista en salud mental antes de que los problemas se intensifiquen. Gómez afirmó que no es necesario esperar a experimentar delirios, alucinaciones o trastornos conductuales graves para buscar la ayuda de un psiquiatra.

Según Gómez, si una persona comienza a tener dificultades en su relación consigo misma o con los demás, enfrenta obstáculos en su vida laboral, social, interpersonal o grupal, o tiene resultados negativos de manera constante, es probable que esté mostrando signos de disfuncionalidad que podrían requerir la evaluación de un psiquiatra.

El reconocido experto aclaró que esto no implica necesariamente que la persona tenga un trastorno psiquiátrico, como escuchar voces o experimentar alteraciones del pensamiento. Sin embargo, advirtió que si no se logra un funcionamiento satisfactorio en ninguna área de la vida y no se obtienen los resultados deseados, es una señal de que algo no está bien y se debe buscar ayuda.

Gómez destacó que el estigma asociado a la visita al psiquiatra se ha ido disipando con el tiempo, y cada vez más personas acuden a estos profesionales en busca de apoyo. Entre los que más frecuentan las consultas psiquiátricas, señaló que las mujeres encabezan la lista.

A pesar de esta tendencia, el médico afirmó que todavía existen personas que, a pesar de presentar indicadores de vulnerabilidad en su salud mental, se resisten a buscar ayuda psiquiátrica. Incluso cuando son remitidos por médicos de otras especialidades, como cardiólogos, ginecólogos o urólogos, algunas personas se sienten incómodas ante la sugerencia de acudir a un psiquiatra.

Hay que desestigmatizar

Según Gómez, esto se debe a la persistencia de la creencia de que los psiquiatras solo tratan a personas con enfermedades mentales graves. Con el objetivo de desestigmatizar y brindar información sobre cuándo es apropiado acudir a un psiquiatra, el experto considera esencial utilizar plataformas mediáticas para contextualizar y socializar este tema.

El médico resaltó que no es necesario esperar a experimentar síntomas extremos, como delirios o alucinaciones, para buscar ayuda psiquiátrica. Muchas personas reconocen e identifican indicadores de salud mental, pero recurren a la negación o a culpar a otros, posponiendo así la consulta con el profesional correspondiente.

En cuanto a la disparidad entre hombres y mujeres en la búsqueda de ayuda psiquiátrica, Gómez señaló que, en general, las mujeres suelen buscar más apoyo en términos de salud, acudiendo a ginecólogos, urólogos u otras especialidades médicas. Explicó que esto puede atribuirse a aspectos culturales y a la educación recibida. Mencionó que, desde temprana edad, a los hombres se les inculca la idea de que no deben mostrar sus emociones, llorar o hablar sobre sus problemas, lo cual limita su capacidad de expresar sus sentimientos y emociones.

El médico resaltó que muchos hombres padecen depresión, problemas de sueño, trastornos de ansiedad y riesgo de alcoholismo, pero se resisten a buscar ayuda. Sostuvo que algunos hombres también tienen dificultades en el manejo de la ira y los impulsos, pero evitan acudir a terapia psicológica o tomar medicación para abordar estos problemas. En contraste, las mujeres tienden a acudir más fácilmente a psiquiatras y psicólogos, llevando a sus hijos, adolescentes, madres y amigas. Sin embargo, señaló que a muchos hombres no les gusta la idea de buscar ayuda profesional.

El tema con los hombres también

Por esta razón, Gómez enfatizó la importancia de que los hombres busquen apoyo emocional, psicológico y conductual cuando lo necesiten, recurriendo a profesionales de la psiquiatría. Destacó que superar los estereotipos de género y fomentar una cultura en la que los hombres se sientan cómodos al expresar sus emociones es fundamental para su bienestar mental.

El mensaje de Gómez es claro: no es necesario llegar a un punto crítico de enfermedad mental para buscar ayuda psiquiátrica. Reconocer los indicadores de disfuncionalidad y buscar apoyo temprano puede prevenir la intensificación de los problemas y promover un mayor bienestar emocional y mental. Además, es importante superar el estigma asociado a la visita al psiquiatra y comprender que buscar ayuda profesional no implica debilidad, sino un acto valiente de cuidado personal.