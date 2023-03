Me atracaron en calle con cámara, ¿puedo pedir el video al 911?

La muerte de la arquitecta Leslie Rosado. El asesinato de la pareja de esposos en La Guáyiga. La pedrada mortal a un joven, lanzada desde el peatonal de la 27 de Febrero. El robo de una recién nacida en la Maternidad de Los Mina y el sicariato contra una mujer en Santiago.

Todos estos casos tienen un punto en común: fueron captados por cámaras instaladas en las vías públicas. Gracias a estas imágenes, se pudo conocer las circunstancias en que ocurrieron tales hechos y el Ministerio Público tiene a quién señalar como responsables.

Esos casos despertaron el interés nacional. Sin embargo, fueron 6,290 los detectados por la red de videovigilancia pública. En entrevista con elCaribe, el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, Randolfo Rijo, sostuvo que la entidad tiene instaladas 5,132 cámaras que sirven de apoyo a la Policía Nacional y a otros organismos de investigación para la resolución de crímenes y delitos.

Este sistema de cámaras, también reviste importancia en la búsqueda de personas desaparecidas, a propósito de la lista de desaparecidos que cada día se engrosa en el país. El ejemplo más reciente fue la localización y rescate de los excursionistas en Jarabacoa.

Cámaras de seguridad del 911

El 911 cuenta con la unidad local de drones más importante, dicho por su titular, que sirve de apoyo a instituciones para dar respuesta a situaciones de emergencia como incendios. En los casos de estos siniestros, los drones tienen cámaras y sensores térmicos que permiten determinar de dónde viene el calor en un área. De esta manera, identificar el foco del fuego y así reducir el grado de exposición del cuerpo de bomberos.

Aparte del elemento de atención a emergencia, la red de videovigilancia tiene una importancia de primer orden como evidencia para la solución de casos abiertos por parte de las autoridades.

Como prueba en la investigación forense, estas imágenes podrán ser utilizadas como herramienta útil por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de la Policía Nacional, en situaciones que van desde desapariciones, homicidios, asesinatos, violaciones, robos, entre otros crímenes y delitos.

No obstante, este material visual no es de dominio público y la única forma que puede salir del centro de control ubicado en la sede del 911, es mediante solicitud del Ministerio Público y de un juez competente para que esos videos constituyan una evidencia en casos judicializados.

“Nosotros no podemos divulgar por ley ninguna de las imágenes que tiene el 911. Hay sanciones penales contra mi persona si eso sale. De hecho, el personal que trabaja en eso no puede estar con celulares. Esas imágenes no son públicas, porque debemos garantizar la privacidad de los ciudadanos”, cuenta el coronel Rijo.

Director del 911, Randolfo Rijo, habla del alcance, impacto y expansión del sistema.

Su aclaración se enmarca en el hecho de que ciudadanos solicitan estos videos y ante la negación del 911 de entregarlo, los solicitantes proceden a hacer denuncias públicas y especulaciones de que las “cámaras no sirven”, afirma Rijo.

“Nosotros tenemos como responsabilidad aquí, en el sistema, la custodia de esos videos por la ley 184-17”, enfatiza el funcionario.

Leyes de confidencialidad

El artículo 42 de esta ley que crea el Sistema 911 refiere a la reserva y confidencialidad. Precisa que el acceso a las grabaciones o imágenes captadas por el 911 será permitido únicamente al personal autorizado en atención al ejercicio de sus funciones.

Por consiguiente, se prohíbe la cesión o copia de las imágenes grabadas en esta red pública. Salvo en los casos que justifiquen un interés para la seguridad pública.

“La Policía, a través de la Dicrim, tiene acceso al peritaje forense de los videos que nosotros tenemos de un hecho que ya sucedió. Por esa razón, nosotros somos un apoyo para que la Policía solucione casos como la búsqueda de la pareja en La Guáyiga”, sostuvo el director del 911.

El año pasado, el comisionado para la Reforma Policial, José Pepe Vila del Castillo. Cuestionó que la Policía no pueda ver de forma preventiva lo que pasa en las calles debido a que no tiene acceso directo a las cinco mil cámaras del 911.

Al ser preguntado sobre el particular, el director del 911 dijo que “quienes operan esas computadoras que tienen esos videos son policías. Lo que pasa es que están aquí, no en el Palacio de la Policía”.

Sostuvo que como prueba de esta sinergia, están los más de seis mil casos resueltos en el 2022 por la Policía Nacional con ayuda de la red de videovigilancia del 911.

Policía Nacional rastreó 6,290 casos el año pasado a través de la red de videovigilancia que maneja el 911

Más cámaras

Este año la estrategia es fortalecer la red de videovigilancia de Santo Domingo, Santiago y Punta Cana.

Por : Diana Rodríguez