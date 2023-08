María Batlle: elecciones 2024 las más accesibles de la historia

Santo Domingo, RD. – República Dominicana estaría dando pasos importantes en cuanto a inclusión de personas que normalmente tienen dificultad en acceso a derechos, entre ellos se encuentran personas discapacitadas que reciben asistencia para poder votar en los comicios generales. La afirmación es de la coordinadora de Inclusión en la Oficina de la Alcaldía del Distrito Nacional, María Batlle, quien sostiene que el trabajo que han desarrollado junto a la Junta Central Electoral ha sido, dice, una revolución.

“Impulsamos la primera mesa de inclusión de la Junta Central Electoral, nos reunimos bimensualmente y estamos trabajando para tener las elecciones más accesibles de la historia del país. Por ejemplo, todos los espacios para votar serán en un primer piso; eso ya va a ser un cambio bastante importante, pero también eliminar el voto asistido, salvo que la persona así lo desee. Si una persona ciega no quiere ir acompañada y quiere hacer su voto, el Estado tiene que proveer una boleta accesible y eso va a pasar en estas elecciones de 2024”, explicó.

Al ser entrevistada en el programa “Siendo Honestos” de la periodista Katherine Hernández, Batlle consideró que desde la oficina de inclusión de la alcaldía del Distrito Nacional se está marcando la diferencia. “La creación misma del departamento de inclusión es una gran iniciativa que no tiene precedentes en la República, que se ganó el sello de Oro de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Discapacidad por su creación.

Ahora nosotros viajamos semanal alcaldía por alcaldía, presentando a las diferentes alcaldesas y alcaldes el tema de inclusión. Y algo que a mí me da mucho orgullo es que el equipo está conformado por personas con discapacidad y está dirigido por personas con discapacidad”, comentó.

Consultada sobre las recientes polémicas sobre el concepto de “inclusión” y a que algunos consideran que ese trabajo debe empezar por personas con discapacidades físicas, Batlle fue enfática en explicar que su lucha y la de los que trabajan por alcanzar estos derechos, buscan no dejar a nadie atrás. “La gente tiene una confusión que hay que aclarar: inclusión es inclusión, no es lo que tú decidas que es inclusión. Cuando tú hablas de inclusión como tal, tú estás hablando que todas las personas tienen que ser tratadas por igual, en igualdad de derechos, en igualdad de condición. No a quien tú decidas, es a todas las personas por igual. Eso incluye personas trans, eso incluye personas lesbianas y eso incluye a todo el mundo”, puntualizó.

