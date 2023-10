Maestra de Villa Jaragua entre los 50 mejores profesores del mundo

Una joven maestra de Villa Jaragua, al sur del país, entró a la lista de los 50 mejores profesores del mundo, luego de resultar seleccionada entre 7 mil postulantes de unos 130 países por su inspiradora forma de enseñar.

Se trata de Gloria Estefani Mella Cuevas, de 28 años, quien ahora compite por un premio de un millón de dólares.

Motivada por sus compañeras, la joven maestra de Villa Jaragua se postuló al Global Teacher Prize, una premiación mundial que realiza cada año la Unesco en asociación con Dubai Cares y Fundación Varkey que entrega cada año a un docente extraordinario y comprometido con un impacto inspirador en su escuela y en su comunidad.

«Llegar hasta aquí no me lo esperaba. No porque yo no sabía lo que estaba haciendo, sino, porque, donde hay tantos maestros en el mundo, en un mundo tan avanzado que vieran que estamos trabajando aquí en este país, que todos sabemos que, aunque quisiéramos, tener todas las herramientas nos limitamos y no las tenemos, es un logro» dice la joven maestra de Villa Jaragua.

¿Quién es la joven maestra de Villa Jaragua nominada entre los 50 mejores profesores del mundo?

Nacida en Villa Jaragua, Gloria Estefani Mella Cuevas desde muy pequeña soñaba con enseñar en las aulas, inspirada por uno de sus maestros. Es egresada de la carrera en Educación Inicial (2017) en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu). Enseña Matemáticas en la escuela Primaria Anacaona de Villa Jaragua, Distrito Educativo 18-03.

Cada día, la joven maestra de Villa Jaragua recorre cada día las deterioradas calles de su sector hasta la escuela primaria Anacaona, donde imparte matemáticas y novedades de robótica.

«Sabemos que los estudiantes el día de hoy son nativos digitales y yo me fui por esa línea aprovechando los intereses, porque de los docentes debemos trabajar partiendo del interés de nuestros estudiantes. Me di cuenta de que había una forma de yo implementar en las aulas que me pudiera dar los resultados que yo quería y era la tecnología».

La siguiente fase del importante concurso internacional es la selección del top 10, que se dará a conocer el 25 de este mes. De clasificar, Gloria Mella Cuevas deberá viajar a París para seguir poniendo en alto a la República Dominicana.