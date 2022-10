Madre de Villa Mella pide paz tras ser víctima de robo y abuso

En medio de impotencia, dolor y rabia, una joven madre de Villa Mella denuncia mediante un video que, transcurrido un año desde de sufrir de abuso sexual, agresión y robo, solo hay un responsable tras las rejas.

El caso, relata, se registró en su vivienda ubicada en el referido municipio, en el barrio Cachimán de Villa Mella.

La fémina, visiblemente afectada y entre sollozos, exteriorizó. «Yo sé que la justicia es así. Pero tanta

lucha me da rabia, me desespero, tengo impotencia. Lo que yo pasé hay que pasarlo para que vean el dolor que yo siento, la impotencia que da».

La madre de Villa Mella relató que los asaltantes le propinaron una paliza a su esposo, al tiempo que amenazaron de muerte a sus hijos menores de edad. Asimismo, que lograron cargar con una suma de dinero, cuyo monto no fue develado por las autoridades.

Insistió que, pasado un año del hecho, solo uno de los acusados recibió sentencia.

Aseguró que no apela por recuperar los objetivos sustraídos de su vivienda, sino por el bienestar

de sus hijos.

«Yo siento un dolor demasiado fuerte cuando yo veo a esa gente (los ladrones), no por lo que me hicieron, ni me robaron (…), es por mis hijos porque si no hubiera sido por ellos yo no estuviera embromando con esto. Esto es una pérdida de tiempo. Hay pruebas», precisó

Confesó la madre de Villa Mella que tras el hecho su vida no ha sido la misma. «Yo no duermo; yo todos los días lloro, después de que pasó eso, y por todas las heridas que eso me ha abierto. Eso me ha abierto (…) muchas heridas», recalcó entre llanto.