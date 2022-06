Madre de joven con leucemia solicita ayuda para cubrir costosos gastos enfermedad

Santo Domingo.- La madre de un joven que ha sido diagnosticado con leucemia, desde hace unos dos meses, pide ayuda para poder cubrir los costosos gastos de esta difícil enfermedad.

El pasado 14 de abril pasado, la vida de Yefry Javier Hernández Jiménez, dio un giro de 360 grados, fue diagnosticado con leucemia, y desde entonces lucha por sobrevivir.

Yefry de 27 años lleva ya aproximadamente un mes ingresado en este Instituto Nacional del Cancer y el gasto semanal en medicamentos y plaquetas es extraordinario.

Su madre Bellanira Jiménez, ya ha agotado casi todos sus recursos en medio de esta situación y clama por una mano amiga.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse con su madre, Bellanira Jiménez, al teléfono 8292896363, o hacer una transferencia bancaria a a cualquiera de las entidades que aparecen en pantalla.

La leucenia y sus sintomas

La leucemia linfocítica aguda puede causar muchos signos y síntomas diferentes. La mayoría de ellos se presenta en todos los tipos de ALL, pero algunos son más comunes en ciertos subtipos de ALL.

La mayoría de los signos y los síntomas de la ALL son el resultado de carencias de células sanguíneas normales, lo que sucede cuando las células leucémicas desplazan a las células productoras de sangre normales en la médula ósea. Estas carencias se manifiestan en las pruebas de sangre, pero también pueden causar síntomas, incluyendo:

Sensación de cansancio

Debilidad

Mareo o aturdimiento

Dificultad para respirar

Piel pálida

Infecciones que no desaparecen o que recurren

Moretones (o pequeños puntos rojos o púrpura) en la piel

Sangrado, como hemorragias nasales frecuentes o graves, sangrado de encías o sangrado menstrual abundante en las mujeres

Los pacientes de ALL con frecuencia también presentan varios síntomas no específicos que pueden incluir:

Pérdida de peso

Fiebre

Sudoración nocturna

Pérdida del apetito

Por supuesto, estos síntomas no sólo son causados por la ALL, y con más frecuencia son ocasionados por otra afección que no es leucemia.

Por: Aneudys Martich