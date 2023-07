Luis Abinader sobre respuestas de Raquel Arbaje en redes: «yo perdí ese pleito»

El presidente de la República, Luis Abinader dejó entrever no le gusta que la primera dama, Raquel Arbaje, responda a los bots en las redes sociales.

El presidente, en una entrevista realizada en el programa Hoy Mismo transmitido por Color Visión, mencionó que ya ha dejado de pedirle a Raquel que evite responder a los bots que le envían mensajes. Parece ser que este tema ha sido motivo de controversia entre la pareja presidencial, y el mandatario admitió haber perdido esa discusión con su esposa.

La actitud proactiva de Raquel Arbaje en las redes sociales ha sido vista como positiva por muchos ciudadanos, pero al parecer, no todos comparten esa opinión, especialmente el presidente.

Asimismo, el presidente hizo hincapié en que son una familia que se consulta todo y que sus tres hijas siempre lo han respaldado y acompañado en todas las decisiones.

Puntualizando que Raquel Arbaje, sin un presupuesto asignado, actúa como un puente con las instituciones para abordar y resolver problemas.

El tema de la reelección también fue abordado en la entrevista.

El presidente afirmó que cualquier decisión que se tome al respecto será respaldada por sus hijas, incluyendo a Raquel Arbaje. Además, mencionó que ambos, él y su esposa, planean permanecer en la vida política incluso después de cumplir 60 años.

«Nosotros somos una familia que lo consultamos todo, y mis tres hijas de verdad me siento muy orgullosa de las tres y son muy maduras y realmente ellas siempre me han acompañado, y Raquel no tiene presupuesto pero es una especie de puente con todas las instituciones para solucionar problemas, como usted saben eso ya yo dejé de pedírselo, ella le responda hasta los bots, yo le digo Raquel por Dios no le responda a los bots que te envían, por eso ya yo lo perdí ese pleito», puntualizó.

El presidente reconoció que si bien han pasado momentos difíciles, aún quedan reformas pendientes en el país que deben abordarse.