Luis Abinader asegura PRM va a las calles a defender su buena gestión de Gobierno

Dice a la oposición que su tiempo ya pasó y aunque hoy intenten volver a engañar, los dominicanos tienen memoria.

Santo Domingo. – El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró este sábado que a partir de hoy esta organización política va a estar en las calles defendiendo sus ideales y su buena gestión de Gobierno.

«Que se sepa en cada esquina, que a partir de hoy el PRM va a estar en las calles. Y va a estar en las calles defendiendo nuestros ideales», dijo Abinader.

Al expresar que la oposición empezó a trabajar desde el 17 de agosto de 2020, donde el país no tuvo, ni siquiera en una pandemia, un tiempo de no oposición y de tranquilidad de apoyo al gobierno. Agregó: «Le ganamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general».

«Y yo les digo desde hoy, que su tiempo ya pasó, y aunque hoy intenten volvernos a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde mejor están es en la oposición. Donde pueden gritar, engañar, pero no pueden perjudicar la vida de la gente y aprovecharse del gobierno», manifestó.

Al encabezar su primer acto multitudinario en el multiuso de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, Abinader aseguró que hoy, gracias a su gestión de Gobierno, la República Dominicana es un país que inspira confianza, como demuestran los más de U$4,000 millones de dólares de inversión extranjera directa o los más de 8 millones de turistas que nos visitaron el año pasado.

“Hace ya casi tres años, nuestro trabajo y la promesa de cambio hicieron que el pueblo nos convirtiera, con mucha diferencia, en la mayor fuerza política del país. Hoy podemos decir que los dominicanos sabían lo que hacían cuando nos eligieron para dirigir la República Dominicana”, apuntó.

Además, destacó, durante estos años hemos ampliado derechos ciudadanos, hemos creado más de 125,000 empleos formales desde que llegamos al gobierno, además de los 400,000 recuperados después de la pandemia; hemos aumentado los salarios mínimos nominales en más de un 40%, algo antes nunca visto y hemos ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos, con un sistema de salud, para todos y todas.

“En este tiempo hemos puesto en marcha la mayor agenda de transformación vivida nunca. Ya no ocupamos los primeros lugares de la corrupción mundial, sino los del crecimiento y la ejemplaridad. Eso es gobernar bien, con hechos, y no con palabras, lo digo con humildad, pero con convicción; podemos estar orgullosos de nuestro partido y de nuestro gobierno”, resaltó.

Expuso que en términos de infraestructuras se están construyendo allí donde vive la gente y hacen más falta, desde las pequeñas obras como aceras, contenes y asfalto en todo el país, hasta las grandes obras viales del sur, de santo domingo este y oeste, o las transformadoras obras de transporte masivo como los teleféricos, metro y monorriel en Santiago y el Gran Santo Domingo.

Manifestó que, este año están realizando 1,581 obras que sin duda cambiarán la piel de este país y añadió, en Santo Domingo Norte, hemos inaugurado el hospital Mario Tolentino Dipp en Villa Mella; estamos construyendo 1,760 apartamentos en la Ciudad Modelo, que se unirán a los cientos de viviendas ya construidas o mejoradas en la ciudad durante estos años para aumentar la calidad de vida de cientos de familias.

Nosotros hacemos propuestas y las hacemos realidad

“Como saben no soy partidario de mirar atrás, pues en ese tiempo, perdemos el futuro, pero es necesario recordar que los que hoy se quejan de muchos de los problemas, olvidan que fueron ellos que los generaron cuando gobernaban, mientras nosotros hacemos propuestas y las hacemos realidad”, significó Abinader.

Señaló que la oposición dijo NO al programa de vacunación, a la aplicación de la tercera dosis, a la reapertura del turismo y de la economía, a la política agropecuaria, oponiéndose a los subsidios a los fertilizantes o a duplicar la cartera de crédito del banco agrícola, porque es claro que su interés no es el de solucionar los problemas del país y mucho menos la transparencia y honestidad.

“Hace años que dijeron NO a las zonas francas, dijeron NO a las medidas de protección de la canasta básica, dijeron NO a la decisión de duplicar los programas sociales”, indicó.

Por esa razón, sostuvo, y porque nuestro partido ha demostrado que quiere ser diferente, los dominicanos no solo nos eligieron para gobernar, sino que nos convirtieron en el principal partido del país y esa doble condición de partido mayoritario y oficial, más que un privilegio, representa una gran responsabilidad.

“No debemos olvidar esto nunca. Porque si hacemos lo mismo que los que estaban antes, si perdemos la bandera de los principios, de la ética, de la transparencia y la honestidad, de la institucionalidad; lo perderemos todo. No podemos fallarle a nuestro país”, enfatizó.

El PRM es el partido que representa a todos los dominicanos

Abinader afirmó que, el PRM es el partido que representa a todos los dominicanos, a los campesinos, obreros, jóvenes, profesionales, mujeres, empresarios. «Somos el partido de todos y todas. Somos el partido que mejor representa a la República Dominicana».

«El cambio político que todos anhelábamos llegó a nuestro país de la mano de un partido muy joven, pero cargado de la experiencia que traían consigo los miles de hombres y mujeres que decidieron acompañarnos en las elecciones municipales de marzo 2020, y luego en las presidenciales del 5 de julio», destacó.

El PRM, agregó, representa el esfuerzo para la superación del individualismo que corroía la confianza interna y afectaba la unidad partidaria de los viejos partidos, y se ha convertido en un espacio en el que todos trabajamos para mayor gloria de nuestro país, siempre guiados por los ideales socialdemócratas que representó José Francisco Peña Gómez, y que representan ahora lo mejor de nuestra esencia.

«Compañeros y compañeras, no debemos olvidar nunca, que el verdadero triunfo de un partido político no se alcanza únicamente cuando se consigue el poder, sino cuando este poder se utiliza para servir al pueblo y para solucionar los problemas reales de la gente», señaló.

Nosotros somos, aseguró, el resultado de una vocación democrática contraria al caudillismo partidario; un partido opuesto radicalmente al mal manejo de los fondos públicos, al dispendio del erario y a la corrupción que por décadas protagonizaron aquellos que pretendieron hacerse ricos cuando estaban gobernando.

PRM nació para devolver la dignidad a un país que pedía a gritos libertad, justicia, igualdad de oportunidades y trabajo

«Fundamos el Partido Revolucionario Moderno para defender la democracia; nacimos para devolver la dignidad a un país que pedía a gritos libertad, justicia, igualdad de oportunidades y trabajo. Y nos propusimos hacerlo de forma diferente. Con dialogo, abiertos a todos, pensando siempre en primer lugar en los más desfavorecidos y respetando la independencia y la autonomía de los distintos poderes del Estado», sentenció Abinader.

Ese, insistió, el respeto al estado de derecho fue uno de los más sagrados compromisos que adquirí con los dominicanos cuando tomé posesión como presidente. Di mi palabra. Y he cumplido con ella.

“Les puedo asegurar que lo que hemos hecho desde que asumimos la presidencia ha sido trabajar, trabajar y trabajar por la recuperación económica, por proteger a las familias de nuestro país y por el desarrollo de la República Dominicana”, expresó.

Carolina Mejía destaca logros de Luis Abinader

La Secretaria General del PRM, Carolina Mejía, expuso que el 27 de julio del año 2022 se detuvo ante un grupo de compañeros de partido en el interior del país, donde pedía cuatro años de gestión del Luis Abinader, y lo decían por los logros que este ha realizado al frente del país.

«Y lo decía por todo lo que ustedes han visto que hemos logrado y porque en su corazón tiene el amor para poder cumplir con el sueño de José Francisco Peña Gómez de que, Primero la Gente», indicó Mejía.

Expresó su alegría de estar con el presidente Abinader y su padre el ex presidente Hipólito Mejía y además dijo que es excelente juntar de nuevo a la maquinaria de SDN, llena de hombres y mujeres valiosos.

Les expresó a los compañeros de partido que tienen el compromiso de seguir transformando para bien, la vida de todos los dominicanos.

También, el presidente del PRM en Santo Domingo Norte, Isidro Torres, expresó su alegría de que el Abinader esté en Sabana Perdida iniciando su campaña como precandidato presidencial por el PRM y agradeció a la dirección del partido en este municipio.

Estuvieron presentes, Alfredo Pacheco, Eduardo Sanz Lovaton, Samuel Pereyra, Wellington Arnaud, Betty Gerónimo, Junior Martínez, Juan Encarnación, Miguel Saviñon, Rafael Santos Badia, Kelvin Cruz, Ito Bisonó, Tony Peña Guaba, Carlos Ortíz, Rafael Burgos, Rolfi Rojas, Francisco Fernández, entre otros dirigentes del PRM.