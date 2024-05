Santo Domingo, RD. – El doctor José Manuel Hernández Peguero, delegado ante la Junta Central Electoral (JCE) de la Fuerza del Pueblo dijo este viernes que aunque existe un margen de diferencia entre el gobierno la oposición a favor del oficialismo, es imposible que Luis Abinader logre ganar en primera vuelta.

«De todas maneras yo lo que advierto, constato, es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos 15 días en torno a nuestro candidato presidencial, el expresidente Leonel Fernández, el entusiasmo que a nosotros, además de llenarnos satisfacción, evidentemente marca lo que será el destino de estas elecciones. Aquí nosotros estamos hablando de que si bien es cierto que todavía se mantiene el margen de diferencia entre el candidato de la reelección del partido de gobierno y nosotros, no es cierto que pueda llegar a una cómoda ventaja que le permita irse en la primera vuelta, eso está descartado» dijo Hernández.

Dijo que el candidato reeleccionista ha querido imponer algo que no existe y dijo que se está cometiendo un uso abusivo de los recursos por parte del Estado. También puso de ejemplo la no supervisión por parte de la Junta Central Electoral, de las irregularidades e ilícitos llevado a cabo por el oficialismo, a pesar de las denuncias formuladas por los partidos de oposición.

Denunció además que el gobierno ha realizado compras indiscriminadas a la clara de los dirigentes de los partidos de oposición, «incluyendo candidatos electos y las recién pasadas elecciones eso es evidente».

Dice caso de Rafael Paz quedó cerrado

Sobre el caso de Rafael Paz, José Manuel Peguero indicó que el mismo está cerrado, debido a que la resolución de la Junta Central Electoral así lo establece y que el mismo aspirante decidió que el caso no se recuse.

«Ese caso se encuentra cerrado con una decisión, una resolución de la Junta Central Electoral, que de acuerdo a las informaciones que nos suministraron, el candidato excluido, nuestro compañero Rafael Paz, decidió que no sea recurrida, es decir contestada y eso es un caso que ya que no amerita más, que ser analizado posteriormente. De todas maneras nosotros valoramos y destacamos a nuestro compañero y él sabe muy bien que defendimos hasta más no poder su inclusión porque la consideramos importante». Dijo José Manuel Hernández Peguero.

Considera como una práctica sin moral el transfuguismo

Consideró como una práctica sin moral, el hecho de que un candidato cambie de bandería política y detalló que deberían crear las condiciones para que los candidatos que ganen un cargo político en un determinado partido y decida irse a otro otra organización, le retiren la candidatura.

«Esto trae como resultado una experiencia que yo creo que no debe repetirse. Estaremos abocados a partir de que culmine este proceso electoral a analizar lo que está sucediendo. Porque si queremos fortalecer la democracia a partir de tener partidos diferentes y demostrar a la nación de que vale la pena el costo de esta democracia, yo creo que tenemos que adoptar alguna serie de correctivos para que evidentemente no vuelva a suceder lo que ha estado sucediendo. Porque todos estamos contestes en el sentido de que no es posible el cambio de un partido a otro, como ha estado sucediendo, algo los está motivando. Y yo no creo que sea el convencimiento puro y simple, algo está sucediendo».

Dijo que como país, institucionalmente se debe hacer algo para evitar que eso suceda y mencionó la opción, «que si usted es electo en una boleta de un partido a un cargo, ese cargo, por la renuncia quede en manos del partido al que usted renunció y usted verá cómo va eso a cambiar de inmediato. Esa práctica si no ilegal, digamos inmoral», dijo.