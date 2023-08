Logo de Roberto Fulcar es igual al de Roger Federer

¿Roger Fulcar o Roberto Federer? La «vuelta al juego» del ex ministro de Educación este lunes trajo consigo una curiosidad gráfica. Específicamente, el logo que Roberto Fulcar presentó en su convocatoria de prensa a los medios de comunicación para su actividad de hoy.

El logo es exactamente igual que el de una luminaria del deporte mundial, el tenista Roger Federer.

Logo de Roger Federer y el que presentó Roberto Fulcar en su convocatoria

Roger Federer con su logo

Cabe destacar que el mítico logo RF de Roger Federer (y ahora, de Roberto Fulcar) hay toda una historia.

Las siglas RF con tipografía elegante y cortes rectilíneos fueron registradas por Nike Innovate el 9 de octubre del año 2008 con una fecha de expiración, y posible renovación, el 9 de abril de 2028. Cabe destacar que Federer tuvo mucho que ver en la creación y diseño del logotipo. Por ello, cuando rompió con Nike en 2018 para pasarse a aliar con la marca Uniqlo, reseña Marca, Federer se puso al frente de toda una batalla legal para recuperarlo. Y así lo consiguió.

No sabemos si el ex ministro o su equipo repararon en ello o si es una «curiosidad» planificada. Lo cierto es que el detalle no pasó desapercibido en las redes sociales.