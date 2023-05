Lo que publicó la madre de El Dotolcito

En virtud de lo que actualmente está sucediendo con Wesly Vincent Carmona, alias «El Dotolcito», por su implicación en el caso del estudiante Joshua Omar Fernández, muchos se han cuestionado en dónde está la madre que no se había pronunciado sobre el caso.

Finalmente, este fin de semana, la mujer utilizó sus redes sociales para manifestarse y aprovechar de dirigirse a todas las personas con el siguiente mensaje.

“M… presión social, tanta gente hablando m… sin saber. Qué falta de empatía, cuánta crueldad, el sí tiene una madre y si estuvimos ahí. Pero no me dejé ver de ustedes m… buitres, amarrense la m… lengua. Que sea Dios que me juzgue a mi hijo no ustedes hijos de la gran p… todos”.

Cabe destacar que El Dotolcito estaba viviendo con su abuela, quien es madre de El Dotol Nastra.

Se recuerda que por el suceso en que perdió la vida Fernández la oficina de atención permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra “El Dotolcito”. Éste deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo. Mientras que Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, fue enviado a la cárcel de La Victoria.