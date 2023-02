Limpiabotas sorprende por su manera de vestir en El Seibo

Un limpiabotas residente en la ciudad de El Seibo, se ha convertido en atracción de la gente, por su forma de vestir y de tratar a sus clientes.

Raúl Aquino llega a su lugar de trabajo vistiendo chaqueta, camisa mangas largas, zapatos de vestir y lentes; su forma de vestir impresiona pues no es muy común en este tipo faena

“A veces al abogado se le hace difícil donde no hay tiempo si quiera para limpiar los zapatos y él está preparado formal como un profesional, y lo hace con elegancia. Nosotros le felicitamos y lo vemos bien, porque él busca su comida de forma honrada y le brinda un servicio a los abogado”, opinó un jurista.

Dijo que otras personas quizás tengan mejores oportunidades y no las aprovechan, mientras que el limpia botas creó su propia empresa: limpiar zapatos.

Es limpia botas, o lustrador de zapatos, quienes lo conoces aseguran que este hombre se ha ganado el cariño y el respeto de todos y él dice que trabaja para el sustento de su madre.

“Doy gracias a Dios porque antes yo era una persona muy maltratada por los maestros de construcción. A veces me ponían a trabajar y no me pagaban, entonces tomé la decisión de limpiar calzados en el Palacio de Justicia de El Seibo. Ahora genero suficiente dinero para sustentar a mi madre y ayudar al que necesite con lo que yo pueda”, manifestó.

Reside en la magnífica ciudad El Seibo, dice que limpiar zapato ha cambiado su vida. Sus clientes son abogados y valoran el servicio que les brinda para subir a estrado con los calzados limpios.

Por: Honatan Caraballo