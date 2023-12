Leonel Fernández cumples sus 70 años en plena campaña

Santo Domingo, RD. -El candidato presidencial Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo, cumple 70 años hoy. Sumergido en campaña para las elecciones municipales de febrero de 2024, Fernández ha ocupado la presidencia de la República Dominicana en tres ocasiones.

Aunque tradicionalmente recibe felicitaciones en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, aún no se ha confirmado si ocurrirá este año. Además de su trayectoria política, Fernández ha sido distinguido con numerosos títulos honoríficos por diversas universidades.

Leonel Fernández nació en Santo Domingo el 26 de diciembre en 1953. Es abogado, escritor y político dominicano.

El ex mandatario es fundador y presidente honorario de tres instituciones sin fines de lucro: Funglode, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), filial de Funglode en los Estados Unidos, y de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD).