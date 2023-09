Nueva York, EE.UU.- El expresidente Leonel Fernández mostró preocupación por el impacto económico que puede generar el cierre de la frontera, por lo que consideró que no debe ser una medida prolongada en el tiempo.

Durante su recorrido por Nueva York, el exmandatario también subrayó el desafío que tiene el Gobierno de defender su posición sobre el conflicto por el río Masacre en la asamblea de la ONU.

En la visita que realiza a la diáspora en Estados Unidos, uno de los temas que más preocupa al expresidente Leonel Fernández es precisamente el que acapara la atención de los dominicanos en estos momentos: el conflicto por el río Masacre.

En ese sentido, consideró este sábado que los efectos económicos ya comienzan a sentirse con el bloqueo en la frontera. Obligando a que se busquen otras alternativas tendentes a defender la soberanía, pero que no impliquen un cierre prolongado de los pasos fronterizos.

«Tendrá que haber una calendarización de cómo se va a proceder en ese sentido, pero obviamente lo que podemos vislumbrar desde ya es que no puede ser una medida indefinida en el tiempo. Tendría que buscarse una solución que no implique dar aquiescencia a que Haití pueda hacer lo que le está legalmente prohibido y no es tanto la aquiescencia, pero sí procurar que eso no afecte el comercio binacional que es importante para la economía dominicana».

Leonel Fernández, expresidente de la República.