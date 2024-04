Leonel asegura el PRM sonsaca opositores porque sabe no tiene números para ganar

El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que el Partido Revolucionario Moderno sonsaca a dirigentes de la oposición. Esto debido a que está seguro que no puede ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, y eso lo tiene desesperado.

“Alguien se me acercó y me dijo: Peña Gómez decía primero la gente, pero Luis Abinader dice compremos la gente. Entonces, obviamente que con el nivel de dignidad, el nivel de honorabilidad de los hombres y las mujeres de la Fuerza del Pueblo, no hay tema alguno que pueda comprar nuestra consciencia de manera que lo sepan desde ya”.

