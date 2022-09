Krystal Sibilia: la depresión me llevo a refugiarme en la comida

Santo Domingo, RD. – Con la esperanza de volver a sentirse segura con su peso, Krystal Sibilia, de 33 años de edad, y quien tiene 252 libras, se vio envuelta en la depresión y en la ansiedad tras la muerte de su abuela y la enfermedad de su madre.

Luego de presentar la difícil situación del fallecimiento de su abuela, Krystal se mudó a los Estados Unidos donde la ansiedad y la obesidad detono aún más.

Mi vida ha cambiado mucho. Ahora no me siento cómoda con lo que veo en el espejo. Mi autoestima esta por el piso. Krystal Sibilia, participante de Pierde Peso, Gana Vida.

Explica que no le gusta ser juzgada, pero que hoy en día le pasa muy a menudo. “No se necesita que decir, sino como te miran”.

Ante su problema de obesidad, Krystal Sibilia, dice no sentirse cómoda cuando va a comprar ropa, ya que no encuentra de su size o no logra conseguir lo que buscaba.

Narró que lo ha intentado todo, pero que no sentiente con la misma fuerza de antes para caminar. De ese modo, explica sentirse desanimada porque no pierde de peso de la forma que quiere.

“Pierdo algunas libras, pero me siento estancada“, dijo.

De igual forma, externó que siente que debe ser merecedora de recuperar su autoestima y de recupera quien era ella antes de la obesidad.

¿Krystal Sibilia estará dispuesta a pasar el proceso de la bariátrica?

La participante de la segunda temporada de Pierde Peso, Gana Vida, expresó que esta dispuesta a enfrentar todo el proceso de la bariátrica, sin importar las dificultades y lo difícil que esto pueda ser.

Añade que lo hará por su salud y por mejorar su vida, sobre la autoestima.

Proceso de votación

Los videos de los participantes están publicados en el canal de YouTube CDN37.

Esta plataforma será utilizada para elegir a cuatro finalistas (dos hombre y dos mujeres) a través del voto de lo seguidores.

Para poder votar se debe ir a la sección COMUNIDAD (en el canal de YouTube CDN37) y hacer clic sobre el nombre del participante de su preferencia.